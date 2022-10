Remise carburant du gouvernement et ristourne de TotalEnergies : où en est-on ?

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé que la ristourne du gouvernement de 30 centimes et celle de TotalEnergies de 20 centimes seront prolongées jusqu'à la mi-novembre.

(Boursier.com) — Un nouveau calendrier des ristournes... Alors que plusieurs ministres avaient explicitement formulé l'hypothèse d'une prolongation de la remise gouvernementale de 30 centimes sur le prix du litre de carburant, la Première ministre Elisabeth Borne a confirmé que ce coup de pouce aux automobilistes, qui devait initialement être ramenée à 10 centimes au 1er novembre, sera prolongé jusqu'à la mi-novembre.

Elle a ajouté que TotalEnergies avait également accepté de prolonger de prolonger sa remise complémentaire. "Je confirme que la remise sur les carburants va être prolongée jusqu'à mi-novembre. J'ai également eu le patron de Total au téléphone, qui va prolonger sa ristourne", a expliqué la cheffe du gouvernement, invitée du journal télévisé de 20 heures de 'TF1' dimanche.

L'extension annoncée par Elisabeth Borne va ainsi quelque peu bousculer le calendrier du dispositif. Pour rappel, la remise de 30 centimes du gouvernement, en vigueur depuis le 1er septembre dernier, devait initialement baisser à 10 centimes à partir du 1er novembre. Elle sera finalement prolongée jusqu'au 15 novembre et passera à 10 centimes par la suite jusqu'au 31 décembre 2022.

Fin des ristournes en 2023

L'aide de TotalEnergies d'un montant de 20 centimes par litre devait également passer à 10 centimes dès le mois prochain. La direction du groupe pétrolier a confirmé ce lundi que cette remise à la pompe durera finalement jusqu'à la mi-novembre. Passé le 15 novembre, elle passera à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année

Considérant que la priorité était avant tout à la résolution du dossier du blocage des raffineries et dépôts de carburant, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a de son côté confirmé que la ristourne du gouvernement ne s'appliquerait plus en 2023.

Vers un soutien "ciblé" ?

"Que la Première ministre décide de la prolonger pour 15 jours parce qu'il y a eu des difficultés et qu'il continue d'y en avoir dans les stations-service, chacun peut le comprendre, a estimé le locataire de Bercy, avant d'ajouter : "mais chacun comprendra aussi que nous ne pouvons pas conserver de manière définitive une mesure qui est aussi une incitation à consommer du carburant dont des énergies fossiles, qui est une subvention aux énergies fossiles".

"Ce serait totalement contradictoire avec notre politique de décarbonation et d'accélération de la transition énergétique", a-t-il insisté. Toutefois, le ministre a de nouveau expliqué qu'un autre dispositif, davantage ciblé, pourrait être mis en place. "Je peux vous garantir que je suis cela au jour le jour, et si les prix des carburants devaient exploser, notre soutien sera ciblé sur toutes celles et ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler", avait assuré Bruno Le Maire au micro de 'RTL' jeudi dernier... Dans l'état, la remise actuelle profite à l'ensemble des automobilistes, sans distinction de revenus ou de fréquence d'utilisation de leur voiture...