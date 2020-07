Remaniement : 51% des Français approuvent la composition du nouveau gouvernement

Remaniement : 51% des Français approuvent la composition du nouveau gouvernement









Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour 'Le Figaro' et 'franceinfo', un Français sur deux se dit "satisfait" de la composition du gouvernement de Jean Castex. Toutefois, 81% d'entre eux estiment qu'Emmanuel Macron ne changera pas de politique.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que le remaniement ministériel a vu la nomination de plusieurs ministres surprises, un Français sur deux se dit "satisfait" de la composition du gouvernement (51%), selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting, pour 'Le Figaro' et 'franceinfo', dévoilé ce mardi. Pour rappel, Christophe Castaner ou encore Muriel Pénicaud n'ont pas été retenus dans le gouvernement de Jean Castex.

"Dégagistes, les Français sont surtout ravis du départ de certains ministres qu'ils ne supportaient plus : plus des trois-quarts d'entre eux se réjouissent des départs de Christophe Castaner, Nicole Belloubet ou encore Muriel Pénicaud", explique l'institut de sondage.

Ainsi, selon l'enquête menée auprès d'un échantillon de Français interrogés par internet les 6 et 7 juillet, 78% d'entre eux se réjouissent des départs de Christophe Castaner, qui a quitté son poste de ministre de l'Intérieur, et de Muriel Pénicaud qui a cédé sa place de ministre du Travail à Elisabeth Borne. Plus de 7 Français sur 10 pensent également que le départ de Nicole Belloubet de son poste de ministre de la Justice est "une bonne décision"...

Bon accueil pour les nouveaux

Concernant les "entrants", l'accueil est plutôt bon, notamment pour Roselyne Bachelot (55% d'approbation). L'étude souligne également que les Français sont aussi "plus positifs que mécontents" de l'entrée "surprise" d'Eric Dupond-Moretti : "40% des sondés s'en félicitent contre 33% qui désapprouvent ce choix".

"Les autres nominations sont, le plus souvent, plus approuvées que rejetées mais suscitent aussi beaucoup d'expectative car de nombreux ministres ne sont pas encore suffisamment connus pour que les Français aient un avis à leur sujet", précise l'enquête. C'est le cas notamment de Barbara Pompili, la nouvelle ministre de la Transition écologique (56%) ou de Julien Denormandie, promu ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, en remplacement de Didier Guillaume (65%).

Un changement qui n'en est pas vraiment un

Par ailleurs, 52% des personnes interrogées estiment que Jean Castex sera "un bon Premier ministre. Sans surprise, il obtient surtout les faveurs des sympathisants macronistes (84%) et Républicains (70%).

Même s'ils valident plutôt le casting, les Français ne croient toutefois pas à un tournant. En effet, plus de 8 Français sur 10 (81%) ne pensent pas qu'après ce changement de gouvernement, Emmanuel Macron changera de politique qu'il mène depuis 2017...