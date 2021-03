Relation client : 10 lauréats pour les 5 ans du "Prix Excellence Client 2021"

Le Prix Excellence Client, dont c'est la 5e édition, a été décerné à BMW, Decathlon, Etam, ING, MAIF, Maisons du Monde, Nocibé, Sosh, Total Direct Energie et Toyota

Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — L 'Académie du Service, Ipsos et Trusteam Finance ont distingué ces 10 lauréats parmi les 58 finalistes d'un Prix récompensant les entreprises qui ont réussi en mettant la relation client au coeur de leur stratégie. Decathlon, ING et Nocibé sont récompensées pour la cinquième année consécutive. Etam et Maisons du Monde intègrent le palmarès pour la première fois...

Dans une année bouleversée par la crise sanitaire, ce prix prend tout son sens face à l'enjeu de maintenir le lien avec les clients, dans un nouvel équilibre à trouver entre points de vente physiques et digital. Ces 10 entreprises ont su adapter leur stratégie grâce à leur écoute et à une attention exemplaire portée à leurs clients...

La relation client d'abord

Le Prix Excellence Client est le principal rendez-vous annuel pour les professionnels de la relation client. Cette année, plus de 200 personnes ont participé à distance à la cérémonie de remise du Prix, qui se déroulait en streaming depuis l'Hôtel Salomon de Rothschild.

Nous sommes fiers de cette 5e édition du Prix, qui montre plus que jamais que la relation client est une préoccupation stratégique pour l'entreprise et un atout durable de performance. Restaurer le lien avec le client devra être une des obsessions majeures de la sortie de crise et les lauréats 2021 montrent la voie à suivre.

UNE MÉTHODOLOGIE EN 2 ÉTAPES

Le baromètre Européen Satisfaction Client Ipsos-Trusteam : les 58 finalistes et les dix lauréats ont obtenu des scores de recommandation et de satisfaction supérieurs à la moyenne de leur secteur en France L'entretien avec l'Académie du Service et Trusteam Finance : les lauréats se sont distingués par leur capacité à ancrer une culture client solide au sein de leur organisation et à déployer les moyens opérationnels et financiers nécessaires à leur bonne mise en oeuvre

9 secteurs ont été étudiés par le jury en 2021 : l'énergie, la banque, la grande distribution, la distribution spécialisée 'care' (beauté, optique, sport, habillement-textile...), la distribution spécialisée 'home' (bricolage, maison, culture, jardinerie...), l'e-commerce, l'automobile, l'assurance et la téléphonie.