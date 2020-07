Relance économique : 78% des Français estiment que les grandes entreprises doivent faire plus d'efforts

Selon un sondage OpinionWay pour Pytheas, les Français affirment également être prêts à faire des efforts pour relancer l'économie, notamment en reportant une partie de leurs congés, ou encore en travaillant le samedi...

(Boursier.com) — Les Français attendent beaucoup des grandes entreprises... Alors que l'économie traverse une grave récession, une majorité de Français souhaite que les banques (80% des sondés) et les grands groupes (78%) en fassent davantage pour aider à la relance économique, selon un baromètre d'OpinionWay pour Pytheas dévoilé ce lundi.

Selon l'enquête réalisée auprès d'un échantillon de plus de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 77% des interrogés estiment également que les marchés financiers devraient fournir plus d'efforts pour relancer l'économie, 77% désignent l'Union européenne et 74% le gouvernement.

A l'inverse, pour 82% des Français, les petites et moyennes entreprises (PME) et les salariés sont ceux qui fournissent les efforts les plus importants. En leur nom, ils sont 69% à estimer être engagés dans le redressement économique. L'étude souligne que le taux monte à 72% pour les Franciliens...

Les Français prêts à reporter une partie de leurs congés ?

Pour relancer l'économie, les Français se disent d'ailleurs prêts à faire des sacrifices : 49% des sondés ne s'opposeraient pas à un report d'une partie de leurs congés d'été à plus tard. L'étude note que les hommes sont plus nombreux que les femmes à être ouverts à cette idée (51% contre 48%).

Les Français évoquent également d'autres efforts : 45% d'entre eux sont prêt à travailler le samedi, 37% pourraient travaillaient le soir et aussi cumuler plusieurs emplois. Suivent la suppression d'un jour férié (36% des personnes interrogées), la réduction de jours de congés ou de RTT (30%) et le travail le dimanche (29%)...

11% des Français accepteraient une baisse de salaire

En revanche, ils seraient beaucoup moins nombreux à accepter de repousser le moment du départ à la retraite et augmenter le temps de travail sans contrepartie financière (23%). Toujours selon l'étude, 20% se disent prêts à voir leur salaire gelé sur plusieurs années, 12% à payer plus d'impôts et 11% à accepter une baisse de salaire.

Par ailleurs, les Français s'accordent sur une idée : pour relancer l'économie, il faudra "inventer d'autres méthodes" qui prennent en compte de nouvelles dimensions, telles que le bien-être, l'impact environnemental et social des entreprises. Pour 72% des sondés, la relance devra se faire de cette manière. Enfin, 85% espèrent que les plans de relance de l'économie participeront à "renforcer" l'indépendance économique du pays...