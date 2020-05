Règle des 100 km : les contrôles vont se poursuivre pour l'Ascension

Règle des 100 km : les contrôles vont se poursuivre pour l'Ascension









Selon le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, 200.000 contrôles ont été effectués le week-end dernier sur les routes, qui ont donné lieu à 950 PV pour le non-respect de la limite des 100 kilomètres.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plus d'une semaine après le déconfinement, les règles en vigueur concernant les déplacements ont-elles été respectées ? À l'approche du week-end de l'Ascension, le secrétaire d'Etat chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari a tenu à prévenir sur 'BFMTV' qu'"il y aura des contrôles".

Il a également précisé que "la semaine dernière et le week-end dernier", plus de 200.000 contrôles ont été effectués par rapport à la règle des 100 km. Ils "ont donné lieu à 950 PV, non pas pour embêter les Français, mais pour s'assurer du respect de ces règles qui permettent d'éviter [...] la propagation du virus", a précisé le secrétaire d'Etat.

Pour rappel, depuis le 11 mai, la circulation sans attestation dérogatoire est autorisée dans la limite d'un rayon de 100 kilomètres autour de son domicile. Au-delà de cette distance, il faut être en mesure de justifier son déplacement par un motif impérieux, familial, ou professionnel.

"Un point de rendez-vous important" fin mai

Jean-Baptiste Djebbari a également évoqué les prochaines étapes du déconfinement pour les vacances d'été... "Nous aurons fin mai un point de rendez-vous important pour nous projeter sur le mois de juin, la réouverture de nouvelles activités, puis plus généralement les vacances d'été, en espérant que les choses continuent à s'améliorer".

Dans un entretien au 'Journal du Dimanche, le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne avait par ailleurs indiqué que "le cercle des 100 km pourra augmenter de façon concentrique", "si, tous ensemble, nous continuons à être très vigilants sur les précautions et les gestes barrière". Cette mesure pourrait intervenir après le 2 juin...

Réouverture d'Orly le 26 ou 28 juin

Par ailleurs, alors que de nombreux Français devraient se déplacer ces prochains jours, le secrétaire d'Etat aux Transports, a dit espérer "une reprise à 100% du trafic des TGV d'ici la fin juin" en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. "J'ai discuté avec Jean-Pierre Farandou [le PDG de la SNCF] qui m'a dit que le niveau de réservation des billets de train était similaire à celui de l'année dernière. Les Français ont envie de partir", a-t-il expliqué.

Le secrétaire d'Etat est également revenu sur la réouverture de l'aéroport d'Orly. Alors que la date reste à préciser, il a confirmé que la plateforme pourrait rouvrir le 26 ou le 28 juin.