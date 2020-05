Règle des 100 km : "Il y aura encore des contrôles" ce week-end, prévient Castaner

Le ministre de l'Intérieur a confirmé que des contrôles routiers seront effectués pour ce week-end de Pentecôte sur les routes...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La règle des 100 km, c'est fini... mais seulement à partir de mardi ! Alors que la France prépare la suite du déconfinement, qui n'entrera pas en vigueur avant le 2 juin, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a tenu à faire une mise en garde pour ce week-end de Pentecôte.

"Le déconfinement va nous permettre de vivre une vie presque normale" et "de souffler après l'épreuve" du Covid-19, a-t-il expliqué sur 'RTL' ce vendredi. Mais cette limite est toujours valable jusqu'à lundi, "il y aura encore des contrôles sur les routes ce week-end", a prévenu le ministre.

Pour rappel, le gouvernement a donné jeudi son feu vert à la levée de nombreuses restrictions, notamment la de limitation des déplacements à 100 km autour du domicile sauf motif professionnel ou familial impérieux, qui visait à éviter une propagation du nouveau coronavirus à des zones jusque-là épargnées.

"Cette mesure n'est pas faite pour dresser des procès verbaux"

"Je suis serein quand j'observe la façon dont les Français ont géré cette crise. D'abord pendant la période de confinement, avec sérieux. Ensuite, la première phase du déconfinement où ils ont agi avec responsabilité et civisme", a estimé Christophe Castaner.

"Depuis le début de la règle des 100 km, nous avons été tolérants et nous le serons encore pour le week-end de Pentecôte. Cette mesure n'est pas faite pour dresser des procès verbaux, mais pour protéger les Français du virus", a-t-il expliqué. Le ministre a de nouveau "à la responsabilité et au civisme" de chacun.

Debout dans un bar ?

"Nous n'avons pas gagné le combat contre le Covid, et nous ne pouvons pas faire comme s'il n'existait plus", a-t-il également insisté. Christophe Castaner est par ailleurs revenu sur l'interdiction de consommer debout dans un bar, annoncée hier par Edouard Philippe lors que la présentation de la "phase 2" du déconfinement.

"Il y a toujours des risques et il y en a eu pendant cette période. Nous avons vu des anomalies et nous sommes intervenus à chaque fois que nous avons pu le faire... Mais on ne mettra pas un policier derrière chacun de nos concitoyens", a-t-il expliqué, ajoutant que "le combat contre le Covid, c'est d'abord un combat citoyen".