Refuser le pass sanitaire ne sera finalement pas un motif de licenciement

Refuser le pass sanitaire ne sera finalement pas un motif de licenciement









Cette mesure était pourtant voulue par le gouvernement, afin d'inciter les soignants à se faire vacciner contre le Covid-19...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "Après 60 heures de débat, majorité et opposition ont su retrouver le chemin de l'unité pour lutter contre l'épidémie", a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran sur Twitter. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Parlement a en effet adopté le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui étend notamment le pass sanitaire.

Adopté après un compromis conclu en fin d'après-midi en commission mixte paritaire, le texte définitif a finalement abandonné le motif de licenciement pour les salariés concernés par l'obligation et qui refuseraient de se soumettre au dispositif.

Ainsi, les soignants et les salariés intervenant dans des espaces recevant du public, comme par exemple les garçons de café ou les organisateurs de festivals, qui ne seront pas en mesure de présenter un pass sanitaire ne risqueront finalement pas un licenciement, mais une suspension de salaire. Cette mesure était pourtant voulue par le gouvernement, afin d'inciter les soignants à se faire vacciner contre le Covid-19.

Mises en demeure et fermetures administratives

Le texte définitif prévoit également l'obligation de présenter un pass pour pouvoir accéder aux restaurants et cafés, aussi bien en intérieur qu'en terrasse. La décision de rendre le dispositif obligatoire dans les grands magasins et centres commerciaux reviendra aux préfets.

Les établissements recevant du public s'exposeront à des mises en demeure et des fermetures administratives en cas de non-respect des nouvelles règles, et non à des sanctions pénales. Par ailleurs, le pass sanitaire sera obligatoire pour les 12-17 ans à compter du 30 septembre prochain.

Plus de 160.000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Sénat avait adopté un texte largement remanié, qui a ensuite été examiné en commission dimanche après-midi. Il avait également souhaité que la mise en place du pass sanitaire soit repoussée au 15 septembre pour les personnes intervenant dans les lieux recevant du public. Le Conseil constitutionnel doit encore examiner le projet de loi avant sa promulgation.

Selon les données du ministère de l'Intérieur, 161.000 manifestants ont défilé samedi dernier en France contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour certaines professions.