Réforme du RSA : vers une application progressive à partir de 2024

"D'ici trois à quatre ans, la totalité des allocataires du RSA" auront "un accompagnement social et professionnel", a assuré le ministre du Travail, Olivier Dussopt.

(Boursier.com) — Après la réforme des retraites, le gouvernement s'attaque à une autre mesure controversée : la réforme du RSA, qui prévoit de conditionner le versement du Revenu de solidarité active (RSA) à la réalisation de 15 à 20 heures d'activités d'insertion ou de formation par semaine. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, souhaite que cette réforme, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, soit appliquée de manière progressive à partir de 2024.

"Nous allons changer la loi pour une entrée en vigueur en 2024, progressivement pour faire en sorte que d'ici trois à quatre ans, la totalité des allocataires du RSA soient bien accompagnés", a-t-il indiqué sur 'BFMTV' lundi, ajoutant qu'il s'agira d'"un accompagnement social" et "professionnel".

"Derrière l'accompagnement professionnel, on peut aussi avoir des questions relatives aux soins, au logement, à la mobilité, parce que tous ces freins à l'emploi sont majeurs dans le parcours de vie des plus fragiles", a poursuivi le ministre.

Le projet de loi sera présenté en juin

Pour rappel, la Première ministre, Elisabeth Borne a confirmé, fin avril, l'inscription à l'ordre du jour du Parlement, début juin, d'un projet de loi "Plein emploi", qui portera sur la transformation de Pôle Emploi en France Travail, et la mise en place d'un système de contreparties pour les bénéficiaires du RSA. Cette réforme, régulièrement évoquée par l'exécutif comme levier d'action en faveur du plein emploi, doit arriver au Parlement en juin.

Revenant sur les sanctions prévues par la réforme, Olivier Dussopt explique que "le président du Conseil départemental, qui est compétent en matière de RSA et de versement des allocations, pourra plus facilement qu'aujourd'hui suspendre le RSA dans un premier temps, et ensuite éventuellement le radier comme c'est déjà le cas aujourd'hui, puisque depuis 1988, la loi prévoit la possibilité de supprimer le RSA".

"Personne ne vit bien avec le RSA"

"La Cour des comptes, en 2022, a publié une étude qui montre qu'en moyenne, sept ans après une inscription au RSA, plus de 40% des bénéficiaires du RSA sont encore au RSA, ce n'est pas acceptable comme résultat, c'est un échec", a jugé le ministre du Travail, soulignant que "le RSA est un revenu de survie" et que "personne n'est riche ou ne vient avec".

"Personne ne vit bien avec le RSA. Je considère que dire que nous devrions verser le RSA sans nous intéresser à la contrepartie, aux parcours d'insertion est d'une immense hypocrisie car la société n'est pas quitte de son devoir de solidarité quand elle a versé 607 euros à un individu", a-t-il insisté.