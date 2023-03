Réforme des retraites : vers une série de grèves reconductibles

Après une nouvelle journée test le 7 mars, l'intersyndicale planche sur son calendrier pour le mois de mars.

(Boursier.com) — Les syndicats se préparent plus que jamais à relancer la bataille contre la réforme des retraites dans la rue, au sein des entreprises et les services publics une fois les vacances scolaires terminées. Le premier rendez-vous a été fixé au mardi 7 mars, avec la promesse de l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU) de "mettre la France à l'arrêt".

Selon les informations du journal 'Le Parisien', les huit confédérations "discutent et devraient s'accorder sur une nouvelle mobilisation le samedi 11 mars", pour maintenir la pression sur le gouvernement... Les manifestations organisées un peu partout en France le 11 février dernier avaient été considérées comme un succès, tandis que l'idée d'un blocage total du pays fait son chemin.

Une autre date est dans les cartons, celle du mardi 14 mars, qui correspond à l'arrivée prévue du texte sur les retraites en commission mixte paritaire (CMP). Mais l'intersyndicale veut d'abord prendre le pouls de la détermination des Français le 7 mars, après une longue pause pendant les vacances, et la journée sera un nouveau test décisif...

RDV le 7 mars !

Il faudra ainsi s'attendre à d'importantes perturbations, notamment dans les transports. La CGT Cheminots a demandé aux salariés de la SNCF de provoquer "l'arrêt d'urgence" le mardi 7 mars. L'intersyndicale de la RATP, qui s'oppose à la suppression du régime spécial pour ses futurs agents, anticipe déjà la suite du mouvement, en appelant à une grève reconductible à partir du 7 mars... Branche chimie de la CGT, pompistes du ciel, éboueurs, professeurs des écoles... Ils devraient être nombreux à répondre à l'appel !

Depuis ce jeudi, c'est au tour du Sénat de se pencher sur le projet de réforme des retraites du gouvernement. L'examen du texte est prévu jusqu'au dimanche 12 mars, mais même en cas de vote favorable, le gouvernement n'en aura pas encore fini avec les débats parlementaires... ni avec les mouvements sociaux !