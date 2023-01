Réforme des retraites : qui fait grève ce jeudi ?

Le point sur les secteurs mobilisés contre le texte du gouvernement...

(Boursier.com) — Le premier test contre la réforme des retraites se tiendra ce jeudi 19 janvier en France pour les organisations syndicales, qui dans un front uni, ont appelé à une journée de grève nationale et de manifestations. Quels seront dans le détail les secteurs concernés par le mouvement ?

Transports ferroviaires et publics

A la SNCF, la CGT, l'Unsa, Sud et la CFDT ont appelé à une "grève puissante" dans le rail. Le mouvement se prolongera jusqu'au vendredi matin. Erik Meyer, secrétaire fédéral Sud Rail, a déclaré sur BFM TV qu'après cette journée de mobilisation jeudi, le syndicat se réunirait pour décider ou non de nouveaux appels à la grève.

A la RATP, les syndicats CGT, FO, Unsa et CFE-CGC ont indiqué dans un communiqué commun qu'ils mettraient "tout en oeuvre pour s'opposer" à la réforme du gouvernement, qui prévoit notamment de mettre fin, pour les nouveaux salariés embauchés, au régime spécial de retraites en vigueur à la régie des transports parisiens.

Raffineries

Faut-il craindre des pénuries à la pompe ? La CGT Pétrole a appelé à une grève de 24 heures le 19 janvier puis à des grèves de 48 heures le 26 janvier et de 72 heures le 6 février, date à laquelle le mouvement pourra ensuite être reconductible. "On est parfaitement conscients qu'aujourd'hui, une journée ne sera pas suffisante pour faire reculer le gouvernement", a expliqué sur BFM TV Eric Sellini, coordinateur CGT chez TotalEnergies TTEF.PA. "Si le conflit devait être amené à durer, il y aurait forcément des conséquences sur l'ensemble du raffinage, avec potentiellement un arrêt des installations dans les semaines à venir", a-t-il prévenu...

Transport aérien

Le syndicat USACcgt des contrôleurs aériens, qui bénéficient d'un régime spécial de retraites, a estimé dans un communiqué que la réforme "nous concerne tous" et appelé à la grève le 19 janvier. Le préavis couvre les nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi. Du côté du personnel navigant, le syndicat UNPNC-CFDT a appelé à participer aux manifestations prévues jeudi et le SNPNC-FO a appelé à la grève. Le syndicat UGICT-CGT chez Air France AIRF.PA a aussi appelé à une interruption de travail.

Energie

La CGT Mines-énergie a aussi appelé à la grève, alors que la réforme des retraites prévoit la fin du régime spécial pour les nouveaux embauchés chez EDF. Le syndicat a dit travailler avec les autres organisations afin de se coordonner et d'élargir le mouvement qui pourrait aller au-delà de la date du 19 janvier...

Enseignement

Les principaux syndicats de l'enseignement public - FSU, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires - ont appelé à une journée de grève et de manifestations jeudi.

Fonction publique

Dans un rare communiqué commun, les huit organisations syndicales représentatives de la fonction publique - CGT, FO, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP - ont appelé "à s'inscrire massivement dans la première journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles le 19 janvier".

Finance

La section fédérale FO Banques et Sociétés Financières a appelé tous ses syndicats, représentants, adhérents, sympathisants, mais aussi tous les salariés du secteur à se mobiliser le jeudi 19 janvier.

Santé

Le syndicat FO a appelé à une grève "illimitée" à partir du 10 janvier pour les agences des services publics de santé.

De son côté, la CGT a lancé un préavis du 13 au 19 janvier et l'Unsa-sante pour la période du 10 janvier au 1er février.

Logistique

Le syndicat FO des chauffeurs routiers et autres salariés de la logistique a appelé à une grève "illimitée" à partir du 19 janvier pour combattre la réforme des retraites...