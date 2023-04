Réforme des retraites : pour Sophie Binet, "le combat n'est pas terminé"

La nouvelle patronne de la CGT veut maintenir le cap, en attendant la décision du Conseil constitutionnel sur le texte.

(Boursier.com) — Les syndicats organisaient jeudi une 12ème journée de mobilisation nationale en France contre la réforme des retraites à la veille de l'avis très attendu du Conseil constitutionnel. A Paris, la préfecture a indiqué que 42.000 personnes avaient défilé, contre 400.000 selon les syndicats. Les manifestations ont rassemblé 35.000 et 25.000 personnes à Bordeaux et à Nantes, toujours selon les organisations syndicales, soit une baisse par rapport à la précédente journée d'action...

"Ce n'est certainement pas le dernier jour de grève", a assuré jeudi devant la presse la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, présente aux côtés des grévistes qui bloquaient l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine.

De son côté, Laurent Berger veut attendre la réponse des Sages. "On verra les discussions du conseil constitutionnel... Si le conseil constitutionnel écorne la loi, il faudra quand même prendre en considération qu'il y a d'autres voies de sortie, comme l'article 10 pour refaire une nouvelle lecture à l'Assemblée et éventuellement considérer qu'on puisse chercher un compromis social plutôt qu'un objet politique comme c'est le cas aujourd'hui, que le président de la République choisisse de ne pas promulguer cette loi", a estimé le numéro un de la CFDT.

Grande journée le 1er mai ?

"On continuera de dire, d'affirmer sous des formes différentes sans doute notre opposition à cette réforme des retraites on pourra continuer de manifester, moi je souhaite mais on en discutera ensemble que le 1er mai soit une grande journée populaire de fête du travail", a proposé Laurent Berger.

Le nombre de manifestants a baissé lors de la précédente journée de mobilisation la semaine dernière. La grève est terminée dans les raffineries de TotalEnergies, même si la CGT appelle toujours à des arrêts de travail, le trafic était quasiment normal dans les transports publics parisiens selon la RATP et la circulation des trains n'a été perturbée que "sur certaines lignes" selon la SNCF jeudi.

Les éboueurs à Paris prévoient en revanche de relancer leur mouvement après deux semaines de suspension...

Un tournant avec les Sages ?

Si les syndicats, toujours soutenus par une large majorité de Français selon les sondages, réfutent l'idée d'un "baroud d'honneur", l'avis du Conseil constitutionnel, saisi aussi bien par le gouvernement que par les oppositions, pourrait marquer un tournant...