Réforme des retraites : pour Gabriel Attal, la question n'est pas "si" mais "quand"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sans cesse reportée depuis la fin 2019, la réforme des retraites aura bien lieu... Dans un entretien accordé aux 'Echos' publié mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a laissé peu de place au doute, précisant toutefois que la date restait à définir.

"Il y aura une réforme des retraites. La question n'est pas 'si', mais 'quand', à savoir à l'automne ou l'année prochaine", a-t-il estimant, tout en expliquant que "la crise n'a pas amélioré les comptes sociaux".

Selon le porte-parole du gouvernement, si "le redécollage économique se confirme cet été et à la rentrée" et que la situation sanitaire est "maîtrisée", il sera alors possible "d'agir et d'enclencher un mouvement" sur le chantier des retraites, qui avait pour rappel provoqué d'importantes manifestations.

Bruno Le Maire favorable à un relèvement de l'âge de départ

"J'entends les réserves des partenaires sociaux, mais il y a une décision politique à prendre, nous la prendrons, notamment en fonction de l'épidémie et de l'ampleur de la reprise de l'économie", a insisté Gabriel Attal.

De son côté, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a une nouvelle fois pris position, en se disant favorable à ce que le gouvernement recule l'âge de départ à la retraite. "Je donne mes convictions, je suis favorable [à un relèvement de l'âge de départ] parce que c'est l'intérêt des Français et l'intérêt de la France que tout le monde, globalement, que notre pays, travaille davantage", a-t-il déclaré sur 'CNews' mardi.

La réforme initialement envisagée, pas "reprise en l'état" ?

Début juin, Emmanuel Macron avait remis sur la table l'épineuse question de la réforme des retraites, suspendue depuis maintenant plus d'un an pour cause de crise sanitaire. Le président de la République avait dit ne pas penser que "la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprise en l'état".

Selon lui, faire cette réforme maintenant reviendrait à ne "pas prendre en compte le fait qu'il y a déjà beaucoup de peurs". "En revanche, est-ce que nous pouvons ne rien faire sur les retraites dans les mois qui viennent ?", s'était-il interrogé...