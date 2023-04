Réforme des retraites : "Peut-être que j'aurais dû plus me mouiller", regrette Emmanuel Macron

"Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même", a estimé le président de la République dans une interview exclusive aux lecteurs du 'Parisien'.

(Boursier.com) — Alors que le mouvement social contre la réforme des retraites se poursuit, avec une prochaine mobilisation nationale prévue le 1er mai prochain, Emmanuel Macron a dit vouloir se réengager dans le débat public, tout en se demandant s'il n'aurait pas dû s'impliquer davantage dans le début sur la réforme rejetée par les syndicats et une majorité de Français...

"Peut-être que j'aurais dû plus me mouiller, mais ce sont les institutions. Le président en est le garant. Il donne le cap, ensuite le gouvernement et le Parlement ont fait leur boulot. Je ne voulais pas non plus intervenir tout le temps", a admis le président de la République, dans une interview exclusive aux lecteurs du 'Parisien' publiée dimanche.

"Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même", a poursuivi le chef de l'Etat, ajoutant qu'il devait surtout se "réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires".

"Il y avait besoin de faire cette réforme"

Revenant sur l'origine de la discorde autour de la réforme des retraites, il estime que "le premier élément qui n'a pas fonctionné" est de ne pas avoir instauré l'idée "qu'il y avait besoin de faire cette réforme". "Quelles que soient les hypothèses, on est déficitaire ! Donc la réforme est nécessaire !", a souligné Emmanuel Macron.

Alors que de nombreux opposants à la réforme des retraites du gouvernement réclament le retour de la retraite à 60 ans, le président a estimé que cela était "fou". "Car cela voudrait dire redépenser de l'argent, créer du déficit sur le déficit", a-t-il expliqué...

"On va faire dysfonctionner notre démocratie"

Interrogé sur la saisie de casseroles, devenues symboles de la contestation contre la réforme des retraites, en marge du déplacement d'Emmanuel Macron jeudi dernier à Ganges, dans l'Hérault, le président a affirmé que "quand vous avez des gens qui sont là uniquement pour couvrir votre voix, voire vous jeter des choses, ce n'est plus une contestation, cela s'appelle de l'incivisme".

"Il faut faire attention parce que si l'on confond toutes les notions, on va faire dysfonctionner notre démocratie", a-t-il prévenu. Au lendemain de la "casserolade" qui a accueilli Emmanuel Macron lors d'une visite en Alsace, la préfecture de l'Hérault avait décidé de prendre un arrêté interdisant tout "dispositif sonore portatif"...