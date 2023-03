Réforme des retraites : le recours au '49.3' massivement rejeté par les Français !

Selon un sondage Toluna Harris Interactive pour 'RTL' et 'AEF Info', 82% des Français estiment que le recours à l'article 49.3 est "une mauvaise chose"...

(Boursier.com) — Jeudi , le gouvernement s'est résolu à recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter, sans vote, sa réforme des retraites, faute d'être assuré d'obtenir une majorité sur le texte à l'Assemblée nationale. Alors que cette décision a provoqué tollé dans l'hémicycle et une vague de protestations parmi les opposants au projet, 82% des Français estiment que le recours à l'article 49.3 est "une mauvaise chose", selon un sondage Toluna Harris Interactive pour 'RTL' et 'AEF Info'.

L'étude souligne même que 49% des sympathisants Renaissance estiment que l'utilisation de cette arme constitutionnelle par la Première ministre, Elisabeth Borne, pour faire adopter le texte qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, n'est pas une bonne idée...

Pour rappel, la décision a provoqué une vague de protestations qui s'est traduite par des manifestations spontanées jeudi soir partout en France, parfois émaillées de violences. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a signalé ce vendredi 310 interpellations dans le pays, dont 258 à Paris où des milliers de manifestants se sont réunis place de la Concorde, en face du Palais Bourbon.

71% des Français souhaiteraient qu'une motion de censure soit adoptée

Dans le cas où une motion de censure est déposée contre ce recours à l'article 49.3, 71% des Français souhaiteraient qu'elle soit adoptée et que le gouvernement démissionne. Ce vendredi, une motion de censure transpartisane, cosignée par 91 députés et 5 groupes politiques, a été déposée, à l'initiative du groupe de députés centristes Libertés Indépendants Outre-mer et Territoires (Liot).

Le Rassemblement national a également déposé sa motion de censure contre le gouvernement. "Alors que les Français manifestent massivement leur opposition à cette réforme, la représentation nationale n'a, à aucun moment, pu voter sur ce texte ce qui est, malgré la légalité du processus, une atteinte grave aux principes démocratiques", peut-on lire dans un communiqué publié par le parti de Marine Le Pen.

65% des Français sont favorables à la poursuite de la mobilisation

Le sondage précise également que 65% des Français souhaitent que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuive, même après l'adoption du texte au Sénat et le recours à l'article 49.3 par la cheffe du gouvernement.

Une autre enquête réalisée par l'Ifop pour le 'JDD', publiée jeudi, révélait déjà que le recours au 49.3 est massivement rejeté par les Français : 78% (+3 points par rapport à septembre 2022) des Français déclarent trouver injustifié le recours à l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites...