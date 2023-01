Réforme des retraites : la semaine de tous les dangers ?

Face aux menaces de grève, la Première ministre a appelé les syndicats à la responsabilité...

(Boursier.com) — La réforme des retraites présentée mardi dernier par le gouvernement peut-elle provoquer de nouvelles pénuries dans les stations-service ? Le gouvernement s'en inquiète, alors qu'un premier jour de mobilisation contre ce texte très critiqué est prévu dès le jeudi 19 janvier... La CGT Pétrole va même plus loin, puisqu'elle a déjà programmé trois rendez-vous : un appel à la grève de 24 heures le 19 janvier, un autre appel à la grève de 48 heures une semaine plus tard, le 26 janvier, et même un appel de 72 heures le 6 février. A cette date, une grève reconductible sera proposée "avec si nécessaire l'arrêt des installations de raffinage", menace le syndicat...

"Loin d'être des nantis, les salariés du pétrole subissent pénibilité, horaires de nuit, exposition aux matières dangereuses, avec au final une vie raccourcie. Ils refusent de travailler plus longtemps pour gaver les actionnaires", peut-on lire dans le communiqué de la CGT Pétrole. Les autres syndicats du secteur (CFE-CGC, FO et CFDT) ont relayé l'appel national du 19 janvier lancé par les huit principaux syndicats.

Appel à la responsabilité

De quoi réveiller la crainte d'une pagaille à la pompe ? Fin septembre, la CGT avait lancé un mouvement pour les salaires, entraînant pendant près d'un mois l'arrêt de raffineries et le blocage de dépôts, ce qui avait provoqué de gros problèmes d'approvisionnement...

Retraites: Élisabeth Borne veut continuer de "convaincre" et en appelle à la "responsabilité" des syndicats pic.twitter.com/rHm5ijwTLK — BFMTV (@BFMTV), via Twitter

Interrogée jeudi matin sur cette mobilisation, la Première ministre Elisabeth Borne a lancé un appel aux organisations : "Je vais continuer à m'employer à convaincre et pour les syndicats c'est un appel à la responsabilité bien évidemment. Il y a un droit de grève, il y a un droit de manifester mais je pense que c'est important aussi de ne pas pénaliser les Français".

La SNCF se mobilise aussi !

Le secteur pétrolier n'est pas le seul à inquiéter l'exécutif. Du côté de la SNCF, la CGT, l'Unsa, Sud et la CFDT ont appelé mercredi à une "grève puissante" qui devrait pénaliser les voyageurs, déjà touchés par les perturbations liées à un mouvement de grève des contrôleurs lors du week-end de Noël.

A la RATP, les syndicats CGT, FO, Unsa et CFE-CGC ont indiqué dans un communiqué commun qu'ils mettraient "tout en oeuvre pour s'opposer" à la réforme du gouvernement, qui prévoit notamment de mettre fin, pour les nouveaux salariés embauchés, au régime spécial de retraites dont bénéficie la régie des transports parisiens...