Réforme des retraites : ce sera "la mère des batailles", avertit le nouveau leader de FO

"Avec les autres organisations syndicales, on est déjà d'accord sur aucun recul de l'âge de la retraite", a prévenu Frédéric Souillot, élu secrétaire général de Force ouvrière en fin de semaine dernière...

(Boursier.com) — Le calendrier de la réforme des retraites se précise... Dans un entretien à la presse régionale publié vendredi, Emmanuel Macron assure qu'elle entrera en vigueur "dès l'été 2023", estimant que ce chantier "est indispensable au financement de nos transformations". Lors de la campagne présidentielle, le président réélu avait défendu un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, souhaitant par ailleurs porter le montant minimal des pensions à 1.100 euros par mois...

Elu secrétaire général de Force ouvrière en fin de semaine dernière, Frédéric Souillot s'est dit ce lundi prêt à la mobilisation, défendant un retour à la retraite à 60 ans. "Avec les autres organisations syndicales, on est déjà d'accord sur aucun recul de l'âge de la retraite", a prévenu celui qui a pris la succession d'Yves Veyrier.

Le numéro un de la CGT, Philippe Martinez s'oppose également à la réforme proposée par le gouvernement. Mi-avril, le secrétaire général du syndicat, qui quittera son poste en 2023, avait affirmé que son organisation était pour un retour à la retraite à 60 ans.

"Il faudra que ça devienne la mère des batailles"

Alors qu'elle est qualifiée de "mère des réformes" selon les mots d'Emmanuel Macron, le report de l'âge légal de la retraite voulu par le chef de l'Etat sera "la mère des batailles" pour le syndicat, a encore averti le dirigeant de FO.

"J'ai fait mon premier discours après mon élection et j'ai expliqué que si la retraite était la mère des réformes, pour nous, il faudra que ça devienne la mère des batailles", a-t-il ainsi affirmé, ajoutant que l'exécutif "pose une réforme des retraites comme un éléphant en plein milieu d'un magasin de porcelaine". "Il faut retirer l'éléphant et discuter du reste", a estimé le responsable syndical, évoquant notamment "l'emploi des salariés âgés", des jeunes et "la formation professionnelle".

"Sans que ça tourne au bras de fer" ?

Lors d'une réunion publique dans le Calvados vendredi dernier, la Première ministre Elisabeth Borne avait dit vouloir mener la réforme des retraites "sans que ça tourne au bras de fer". "On n'est pas en train de se dire qu'on va faire une réforme pour embêter les Français", avait déclaré la cheffe du gouvernement...