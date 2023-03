Réforme des retraites au Sénat : "Le 7 mars doit être une véritable journée morte", martèle l'intersyndicale

Les syndicats assurent que les millions de manifestants, qui expriment leur opposition à cette réforme depuis le 19 janvier, restent "déterminés à empêcher le recul de l'âge légal à 64 ans"...

(Boursier.com) — Alors que la très contestée réforme des retraites poursuit son chemin législatif en arrivant au Sénat après deux semaines de débats houleux à l'Assemblée nationale, l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU, Unef, la Voix lycéenne, FAGE, FIDL, MNL) a réaffirmé sa détermination "pour mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain", appelant les travailleurs à participer massivement aux manifestations et à se déclarer en grève...

"Les organisations syndicales professionnelles et de jeunesse continuent leurs actions d'information et de conviction pour élargir encore le mouvement social. Le 7 mars doit être une véritable journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d'études, les transports", appellent les syndicats.

Ils assurent que les millions de manifestants, qui expriment leur opposition à cette réforme depuis le 19 janvier, restent "déterminés à empêcher le recul de l'âge légal à 64 ans et l'allongement du nombre de trimestres, ce qui aurait pour effet de faire aussi baisser plus rapidement leurs pensions".

D'importantes perturbations à prévoir

Il faudra ainsi s'attendre à des perturbations... Dans les transports, la CGT Cheminots a demandé aux salariés de la SNCF de provoquer "l'arrêt d'urgence" le mardi 7 mars. L'intersyndicale de la RATP, qui s'oppose à la suppression du régime spécial pour ses futurs agents, anticipe déjà la suite du mouvement, en appelant à une grève reconductible à partir du 7 mars...

De son côté, la branche chimie de la CGT, qui comprend notamment les raffineries, souhaite une grève reconductible dès le 6 mars. Les salariés de l'énergie ont également affirmé être "prêts pour la France à l'arrêt", alors que le statut spécial dans ce secteur est menacé par la réforme des retraites...

Réforme des retraites au Sénat

Dans l'éducation, les principaux syndicats de professeurs ont appelé à une mobilisation massive pour "fermer totalement" les écoles, les collèges et les lycées pour cette journée nationale d'action. La CGT a par ailleurs lancé un appel à une grève "reconductible" des éboueurs et de "l'ensemble de la filière" des déchets à partir du 7 mars.

Pour rappel, les débats sur la réforme des retraites ont pris fin à l'Assemblée nationale, sans vote sur l'ensemble du texte ni sur le fameux article 7, qui prévoit le report de l'âge légal de départ à 64 ans. C'est désormais au tour du Sénat de s'emparer du projet de loi...

A cette occasion, Emmanuel Macron souhaite que le Sénat "puisse enrichir le projet de loi du gouvernement sur les retraites"..."J'ai vu qu'ils voulaient faire avancer les choses sur la politique familiale et les droits des femmes, donc je pense que le gouvernement abordera avec de l'ouverture et de la volonté d'engager pour bâtir une majorité derrière ce texte", a déclaré le président de la République en visite au Salon de l'agriculture à Paris ce week-end. "Je souhaite que le Sénat puisse enrichir ce texte avec ce qui lui paraît utile... Le Sénat qui d'ailleurs a plusieurs fois porté des réformes qui étaient assez proches de celle qui est aujourd'hui portée par le gouvernement", a ajouté le chef de l'Etat.

Eviter le passage en force

Emmanuel Macron continue de défendre le projet gouvernemental de réforme des retraites massivement contestée par les syndicats et rejetée par une majorité de l'opinion publique. "Il faut le faire parce qu'il faut que le régime s'équilibre par le travail et pas par l'impôt, sinon, vous ne pouvez plus investir dans l'éducation ou dans la santé", a réaffirmé le président de la République.

Le texte, qui n'a été examiné que très partiellement à l'Assemblée nationale lors de débats particulièrement cahotiques et houleux, sera étudié à partir du 2 mars au Sénat où "Les Républicains" sont majoritaires.

Si les deux chambres s'entendent ensuite au sein d'une commission mixte paritaire, un vote sera alors possible. En cas de désaccord persistant, le gouvernement peut recourir à l'article 49.3 de la Constitution qui permet d'adopter un texte sans vote, mais l'exécutif espère pouvoir éviter ce scénario extrême...