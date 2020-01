Réforme des retraites : 57% des Français souhaitent désormais l'arrêt des grèves

La journée de manifestation de ce jeudi aura valeur de test pour les syndicats, alors que le soutien au mouvement semble s'essouffler...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ce jeudi constitue le 36ème jour de mobilisation contre la réforme des retraites, avec un nouvel appel à manifester qui aura valeur de test... L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-CFE-CGC-FSU, qui réclame le retrait pur et simple du texte proposé par le gouvernement, sera en première ligne.

En face, le gouvernement essaie de faire revenir les syndicats réformistes dans le jeu des négociations après la trêve de Noël. Edouard Philippe a tenté mardi de renouer le dialogue avec les partenaires sociaux au ministère du Travail, afin de dégager un compromis.

Le Premier ministre a ainsi repris la proposition de la CFDT d'une "conférence de financement" - initiative saluée par les syndicats réformistes, mais qui exigent toujours le retrait de "l'âge pivot" du projet de loi...

Le mouvement est justifié, pour 61% des Français

Le Premier ministre a ainsi repris à son compte la "bonne idée" avancée dimanche par le secrétaire général de la confédération, Laurent Berger, d'une "conférence de financement" pour déterminer les modalités de retour à l'équilibre du système actuel et le financement du futur régime universel par points. "J'ai proposé à l'ensemble des organisations syndicales et patronales de nous retrouver vendredi matin à Matignon", a dit à la presse Edouard Philippe.

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et 'Le Figaro' publié mercredi soir, 61% des Français estiment que le mouvement est justifié, mais la fatigue s'installe, et 57% des Français souhaitent l'arrêt de la grève, plus d'un mois après son démarrage... "Comprendre ou justifier la mobilisation ne veut pas dire que les Français souhaitent que la grève se poursuive", analyse l'institut.

Trains, métros, raffineries au ralenti...

Les transports restent donc perturbés ce jeudi, à la SNCF mais aussi à la RATP. Dans les aéroports, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) anticipe aussi des "perturbations et des retards" possibles. Les blocages dans les raffineries et les dépôts de pétrole, à l'appel de la CGT-Chimie, doivent durer jusqu'à vendredi...