Réforme de l'ENA : ce que propose le rapport Thiriez

Soixante-quinze ans après sa création ans, l'école continue d'être perçue comme un "moule à pensée unique"...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sa suppression avait été annoncée par Emmanuel Macron comme une des réponses à la crise des "Gilets jaunes"... L'Ecole nationale d'administration (Ena) va être remplacée par une école d'administration publique, a annoncé mardi le Premier ministre Edouard Philippe.

"J'ai reçu ce matin le rapport Thiriez sur la réforme de la haute fonction publique", a écrit le chef du gouvernement sur son compte Twitter, en référence au rapport commandé par le chef de l'Etat français à l'ancien énarque et avocat au Conseil d'Etat Frédéric Thiriez.

"Parmi les 42 propositions, nous retenons déjà un plan ambitieux de diversification sociale et géographique des recrutements, et la création d'une école de management public pour remplacer l'Ena", a-t-il ajouté...

75 ans après sa création, l'école aujourd'hui installée à Strasbourg, qui accueille chaque année des milliers d'élèves et d'auditeurs et par laquelle sont passés de nombreux présidents français et de PDG de grands groupes, continue d'être perçue comme un "moule à pensée unique".

"Sur-représentation des classes supérieures"

"Les choses se sont aggravées", confirme Frédéric Thiriez dans son rapport... Il pointe du doigt "une diversité très insuffisante, avec une sur-représentation des classes supérieures, une répartition par sexes profondément déséquilibrée et un quasi-monopole parisien pour la préparation aux différents concours".

Il constate également "une multiplication des grandes écoles de service public qui nuit à l'émergence d'une culture commune chez les grands serviteurs de l'État" et un "climat préoccupant de perte de confiance entre les citoyens et leurs 'élites'".

Pour y remédier, la mission propose donc la création d'une grande école d'administration publique" (EAP). Une diversification du recrutement, avec la création d'une vingtaine de nouvelles classes préparatoires 'égalité des chances (CPE)' est également au programme...

Quotas de boursiers et tutorat

Ce plan comportera également "l'intégration systématique d'un quota de boursiers dans l'ensemble des masters et classes préparatoires aux grandes écoles de la fonction publique" et des "actions de tutorat à destination des élèves dès le collège", précise encore Matignon...