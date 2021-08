Réforme de l'assurance-chômage : la CFTC appelle à un report "d'au moins 6 mois"

Réforme de l'assurance-chômage : la CFTC appelle à un report "d'au moins 6 mois"









"Le retour à meilleure fortune n'est pas au rendez-vous et donc il va falloir vraiment se battre pour que cette réforme soit encore décalée de six mois", a affirmé le président de la CFTC Cyril Chabanier.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La réforme de l'assurance chômage continue d'attiser les inquiétudes... Alors qu'elle doit être "pleinement mise en oeuvre dès le 1er octobre" comme l'avait assuré Emmanuel Macron, le président de la CFTC Cyril Chabanier a appelé à un report "d'au moins 6 mois", faisant valoir que les conditions économiques ne seraient pas réunies pour une mise en application.

"On peut être tous d'accord sur le principe que l'activité doit mieux payer que l'inactivité, mais ce n'est pas le sujet. La grosse difficulté de cette réforme de l'assurance-chômage, c'est que les plus pénalisés sont les plus précaires", a-t-il estimé sur le plateau de 'BFM Business'.

"C'est là où ce n'est pas juste, même si on a pu, dans les différentes négociations, installer un plancher qui permet de limiter les dégâts par rapport à la première version de la réforme", a-t-il poursuivi...

"C'est encore trop tôt"

"Aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour l'appliquer. On sait que les indicateurs sont revus tous les six mois. Je pense que la chose la plus décente serait de pouvoir la reporter d'au moins six mois", a estimé Cyril Chabanier.

"Le retour à meilleure fortune n'est pas au rendez-vous et donc il va falloir vraiment se battre pour que cette réforme soit encore décalée de six mois et ne rentre pas en vigueur tout de suite", a insisté le dirigeant du syndicat, rappelant dans le même temps qu'"il y a une élection présidentielle dans neuf mois".

Le nouveau calcul suspendu par le Conseil d'Etat

Saisie par plusieurs syndicats (la CFDT, la CGT, FO, l'UNSA, la FSU, la CFE-CGC et l'Union syndicale solidaire) qui contestaient la réforme de l'assurance-chômage, la juge des référés du Conseil d'Etat avait décidé pour rappel de suspendre le 22 juin les nouvelles règles de calcul du montant de l'allocation chômage. Celles-ci devaient entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Les autres mesures principales, telles que le bonus-malus pour les contrats courts, dégressivité des allocations, sont en revanche déjà appliquées.

Lors d'une allocution télévisée le 12 juillet dernier, le président de la République a assuré que "la réforme de l'assurance-chômage sera pleinement mise en oeuvre dès le 1er octobre autour d'une volonté simple : en France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi". "Ce qui n'est actuellement pas toujours le cas", avait affirmé Emmanuel Macron.