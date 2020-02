Réduction des pesticides : la Cour des comptes dresse un constat d'échec

Les effets des plans Écophyto successifs "demeurent très en deçà des objectifs fixés", selon un rapport des magistrats de la rue Cambon.

(Boursier.com) — La France ne réduit pas assez rapidement l'usage des pesticides... Même si ce constat est déjà connu, la Cour des comptes a souhaité enfoncer le clou, dans un référé adressé au Premier ministre Edouard Philippe, estimant que les objectifs ne sont pas atteints en matière de réduction des pesticides en France.

"En dépit de ces actions et de la mobilisation de fonds publics pouvant être estimés, pour 2018, à environ 400 millions d'euros (dont 71 millions prélevés sur la redevance pour pollutions diffuses), plusieurs travaux d'évaluation ont dressé un bilan réservé de l'action menée. La Cour constate, pour sa part, que les effets des plans Écophyto demeurent très en deçà des objectifs fixés", peut-on lire dans le document.

Mis en oeuvre depuis 2008, les plans de réduction des usages et des effets des produits phytopharmaceutiques, dits "plans Écophyto", devaient permettre à la France de réduire les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement, et d'encourager le recours à des méthodes de substitution.

Hausse de 21% des produits phytosanitaires en 2018

Toutefois, l'objectif initial de diminution du recours aux produits phytopharmaceutiques de 50% en 10 ans, reporté en 2016 à l'échéance 2025 et confirmé en avril 2019, assorti d'un objectif intermédiaire de - 25% en 2020, "est loin d'être atteint", indique le rapport de la Cour, estimant que cela "reflète la lente évolution du modèle agricole national".

Au contraire, l'utilisation des produits mesurée par l'indicateur NODU (pour "Nombre de doses unités") a progressé de 12% entre 2009 et 2016. Un bilan du plan Ecophyto II+, dévoilé début janvier par les ministères de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Santé et de la Recherche, avait également révélé que la consommation de produits phytosanitaires en agriculture avait augmenté de 21% en France en 2018 par rapport à 2017, atteignant 85.876 tonnes.

"Une gestion administrative et financière trop complexe"

La cause de cet échec serait due notamment à "une gestion administrative et financière si complexe qu'elle peut neutraliser les effets de l'impulsion nationale et, plus récemment, des initiatives régionales". Interrogés lors de l'enquête de la Cour, les exploitants ont d'ailleurs souligné "l'excessive complexité administrative et le caractère à la fois peu incitatif et contraignant des dispositifs visant à limiter de l'usage des pesticides".

Face à ce constat, la Cour des comptes recommande d'"introduire, dans les négociations de la nouvelle politique agricole commune (PAC), un objectif prioritaire de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques". Elle réclame également plus de transparence au niveau de la dépense des fonds publics et propose de "publier et rendre accessibles au public, chaque année, les données et les analyses rendant compte de la politique menée, des substances actives émises et de leurs effets sur la santé humaine et sur l'environnement".