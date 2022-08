Redevance audiovisuelle : comment faire pour recevoir un chèque des impôts ?

Dès septembre prochain, 6,2 millions de contribuables mensualisés recevront un virement sur leur compte bancaire, de la part de l'administration fiscale, des sommes déjà payées en 2022 au titre de la redevance télé.

(Boursier.com) — C 'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle : la redevance à l'audiovisuel public, plus couramment appelée "redevance télé", ne sera plus prélevée aux contribuables. Cette mesure a été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative (LFR) par le Parlement et validée par le Conseil Constitutionnel.

Ainsi, dès cet automne, les contribuables qui recevaient habituellement l'avis d'imposition sur la redevance audiovisuelle n'auront plus à prévoir cette dépense. Pour les foyers qui sont mensualisés en 2022 et exonérés de la taxe d'habitation, un remboursement sera effectué en septembre.

Selon 'Les Echos', cela doit concerner 6,2 millions de foyers français... Ces derniers recevront un virement sur leur compte bancaire à la rentrée, de la part de l'administration fiscale, des sommes déjà payées en 2022. De leur côté, les foyers non mensualisés n'auront tout simplement pas de montant à régler cette année...

23 millions de foyers concernés !

Concernant les 20% de Français qui sont encore soumis à une partie de la taxe d'habitation, les sommes déjà versées au titre de la redevance télé seront déduites du montant de leur taxe d'habitation dû pour 2022. Enfin, dans le cas où il a eu un "trop-payé", le remboursement sera effectué sur les comptes bancaires au début du mois d'octobre.

Au total, près de 23 millions de foyers français, possédant un téléviseur au 1er janvier de l'année ou un "dispositif assimilé", seront exonérés de cette redevance annuelle, dont le paiement se fait en même temps et dans les mêmes conditions que la taxe d'habitation.

3,7 milliards d'euros à l'Etat

Cette redevance permet de financer les organismes audiovisuels publics, tels que France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5), Arte-France, Radio France, RFO, RFI et l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

Elle rapportait 3,7 milliards d'euros à l'Etat et sera compensée par un transfert d'une fraction du produit de la TVA jusqu'à fin 2024. Pour rappel, le montant de la redevance télé est de 138 euros en France métropolitaine et de 88 euros en Outre-mer...