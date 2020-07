Recyclage : nouvel investissement en France de Wellman

La nouvelle unité recrutera 35 salariés dans la Meuse et traitera par extrusion l'équivalent de 2,4 milliards de bouteilles de 1,5 litre par an...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wellman France a annoncé un investissement de 35 millions d'euros pour l'extension de son site meusien (55). Implantée à quelques kilomètres du site actuel de Verdun, la nouvelle unité recrutera 35 salariés et traitera par extrusion l'équivalent de 2,4 milliards de bouteilles de 1,5 litre par an pour les convertir en résine de polyéthylène téréphtalate (PET) adaptée au contact alimentaire.

Filiale du géant mondial du PET, l'usine occupera une surface de 11.000 m(2) et produira 60.000 tonnes de résine par an... Ce projet s'inscrit dans le cadre de la nouvelle loi sur l'économie circulaire et de l'objectif fixé par le président de la République, à savoir 100% plastique recyclé à partir de 2025.

Forte concurrence

La "Team France Invest", associant étroitement l'opérateur public Business France et les agences régionales de développement, a contribué à l'obtention de ce projet qui était en forte concurrence avec la Belgique. Le CEO d'Indorama, Aloke Lohia, était également présent au sommet "Choose France 2020" qui s'est tenu à Versailles en début d'année.

L'installation de la première ligne de production est prévue pour l'été 2021, avec un démarrage de production au premier trimestre 2022.

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, a déclaré : "Nous devons nous battre pour notre industrie. Ces entreprises non seulement créent de l'emploi direct et indirect sur les territoires mais elles sont essentielles pour développer des solutions de décarbonation de nos activités. C'est exactement ce que fait aujourd'hui Wellman France dont je salue l'extension de son site meusien. Elle crée de l'emploi dans le secteur du recyclage et contribue à notre feuille de route pour l'économie circulaire. Ce projet montre bien que la France sait se rendre attractive dès lors que les services de l'Etat - et je salue ici le travail considérable de la "Team France Invest" - et les collectivités locales travaillent mains dans la main à trouver des solutions."

Wellman International en pointe

Wellman International est le plus grand recycleur de PET en Europe, avec deux installations de traitement de flocons aux Pays-Bas et à Verdun. C'est une filiale d'Indorama Ventures premier producteur mondial de résine de PET, fondé en 1994 par Aloke LOHIA. Il dispose de près de 101 sites de production et 15 centres de R&D dans 31 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 11,3 Mds$ à la fin du 3ème trimestre de 2019.

Grâce à un portefeuille, intégré et diversifié de produits chimiques, de polymères et de fibres, le groupe dispose de clients dans plus de 100 pays et dans diverses filières : l'agroalimentaire (bouteilles), les produits d'hygiène (couches culottes), l'automobile (air bags), le textile et l'industrie...