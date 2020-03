Recyclage : 100 millions de smartphones dans les tiroirs des Français

Recyclage : 100 millions de smartphones dans les tiroirs des Français









604.000 tonnes d'équipements électriques (machines à laver, réfrigérateurs, sèche-cheveux, ordinateurs ou encore téléphones portables) ont été récupérés l'an dernier par Ecosystem.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La collecte des déchets progresse en France... L'an dernier, 604.000 tonnes d'équipements électriques (machines à laver, réfrigérateurs, sèche-cheveux, ordinateurs ou encore téléphones portables) ont été récupérés, selon les chiffres d'Ecosystem révélés par franceinfo jeudi. La collecte a progressé de 5% par rapport à l'année précédente.

Pourtant, tous les appareils ne sont pas concernés par cette hausse : les écrans et les téléphones portables voient leur collecte reculer. Selon cette étude, 100 millions de téléphones portables dorment dans les tiroirs des Français.

Envoyer son smartphone par la Poste

Ecosystem, l'organisme qui organise et développe la collecte, la dépollution et le recyclage des équipements électriques et électroniques en France, veut donc inciter les consommateurs à envoyer leur téléphone. Une démarche gratuite, par la Poste. Il suffit de se connecter au site jedonnemontelephone.fr et d'imprimer une étiquette à coller sur une enveloppe, contenant le téléphone.

"En les confiant à notre partenaire associatif les Ateliers du Bocage (Emmaüs), vous faites un geste simple, solidaire et environnemental, le tout avec la garantie que vos données personnelles seront protégées", peut-on lire sur le site d'Ecosystem. Si le téléphone ne peut pas être remis en état, il sera recyclé afin de récupérer ses composants pour fabriquer de nouveaux produits.