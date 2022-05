Recul des créations d'entreprises en avril en France

Ce repli touche davantage les micro-entreprises que les entreprises classiques.

(Boursier.com) — Les créations d'entreprises en France ont reculé de 2,5% en avril en France, après une hausse de 1,7% en mars, selon les chiffres publiés vendredi par l'Insee. Les immatriculations de micro-entrepreneurs se replient plus fortement (-3,4% après +1,9%) que les créations d'entreprises classiques (-1,2% après +1,5%).

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois (mai 2021 à avril 2022) a augmenté de 2,1% par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (mai 2020 à avril 2021). "Cette hausse est toutefois moins marquée que les mois précédents, où elle était mécaniquement tirée par un " effet de base " lié à la chute des créations pendant le confinement du printemps 2020", explique l'institut de la statistique...

Baisse des créations d'entreprises en avril 2022https://t.co/vpXd9kg82n >— Insee (@InseeFr), via Twitter

Les micro-entreprises quasi-stables

Les créations de sociétés augmentent fortement (+13,0%). À l'inverse, les créations d'entreprises individuelles classiques diminuent nettement (-7,8%). Les créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur sont quasi stables (-0,1%).

Le mois dernier, les créations d'entreprises ont continué de baisser dans les transports et l'entreposage, plus fortement que le mois précédent (-13,7% après -3,8%). Elles se sont repliées nettement dans le soutien aux entreprises (-2,0%) et dans la construction (-4,6%).

En baisse sur trois mois

En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées au cours des trois derniers mois (février à avril 2022) a diminué par rapport aux mêmes mois un an auparavant (-3,0%). Les créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur décroissent fortement (-5,8%), de même que celles d'entreprises individuelles classiques (-11,2%). À l'inverse, les créations de sociétés restent en forte hausse (+7,5%).

Sur cette période, le secteur des transports et de l'entreposage est celui qui contribue le plus à la baisse (-22.000 créations par rapport au cumul des mêmes mois en 2021, soit une contribution de -7,6 points)*. Au sein de ce secteur, cette baisse est surtout due à celle des créations dans les " autres activités de poste et de courrier " (-22.800 créations au cours des trois derniers mois par rapport aux mêmes mois de 2021).