Recrutements : ça s'accélère !

Plus de 500 postes disponibles partout en France sont ouverts depuis le 1er février sur la plateforme QAPA...

(Boursier.com) — QAPA, le leader de l'intérim 100% digital, annonce un grand nombre de recrutements pour des postes de Techniciens de maintenance et Techniciens informatiques. Cette campagne de recrutements répond aux besoins de clients majeurs comme Econocom, Computacenter ou encore Altimance...

Avec ce genre d'opération, QAPA accentue son action en région en dynamisant le secteur de l'intérim avec de nouveaux services plus fluides basés sur le matching et l'intelligence artificielle afin de proposer des candidats ciblés aux recruteurs commente Stéphanie Delestre, fondatrice et Présidente de QAPA.

Profils recherchés

Les profils des principaux postes recherchés sont techniciens de maintenance, techniciens informatiques, techniciens help desk , etc... Tous les types de mission sont proposés. Pour voir les offres d'emploi : https://www.qapa.fr/regions

Dans le cadre de son baromètre 2020 de l'emploi, QAPA avait souligné dernièrement que les emplois proposés par les recruteurs et ceux recherchés par les candidats étaient toujours en inadéquation en ce début d'année 2020.

Ainsi, les trois métiers qui embauchent le plus sont technicien informatique, commercial et préparateur de commandes. De leur côté, les candidats recherchent avant tout des emplois de conseiller clientèle, serveur et d'aide à la personne.

CDI vs CDD vs Intérim

Selon cette étude, les CDD ont moins la cote en ce début 2020... En effet, si les CDI restent en tête des contrats les plus proposés avec 46% de représentativité, l'intérim arrive à la deuxième place avec 30%, bien loin devant les CDD avec 16% !

Pour les candidats qui veulent mettre toutes les chances de leur côté et décrocher un emploi en 2020, mieux vaut postuler dans les trois secteurs qui recrutent le plus : Celui du Commerce / Vente arrive en première place, suivi du secteur Hôtellerie / Restauration puis à la troisième position le secteur Service à la personne / Santé...

Beaucoup moins de candidats diplômés !

Les candidats sans aucun diplôme représentaient par ailleurs 15% en janvier 2019, alors que ce chiffre a augmenté de façon sensible cette année pour atteindre les 21% actuellement...

Même constat pour les autres niveaux d'études : CAP, BEP ou équivalent passent de 29% à 27%, le Bac baisse de 21% à 17% et le Bac+2 de 23% à 14%. Seuls les Bac+3 à Bac +5 augmentent de 9% à 12% et le Bac +5 plus de 3% à 9% mais représentent une faible proportion au niveau global...