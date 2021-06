Recrutement : quels sont les métiers les plus recherchés après la crise ?

Recrutement : quels sont les métiers les plus recherchés après la crise ?









Aides soignants, viticulteurs, serveurs dans les bars et les restaurants sont les profils les plus recherchés cette année, selon Pôle emploi.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La crise a freiné les embauches en 2020, contexte de crise sanitaire oblige... Et les recrutements devraient repartir fort, avec 2,73 millions de projets cette année en 2021 (+30.000) selon la dernière enquête sur les besoins de main d'oeuvre de Pôle emploi.

Plus d'un établissement sur quatre envisage de recruter, et il s'agit dans 43% des cas d'un poste en CDI. Cette dynamique est portée par les établissements de petite taille, puisque deux projets de recrutement sur trois concernent des entreprises de moins de neuf salariés.

Les services aux particuliers demeurent le secteur le plus dynamique, avec 38% des intentions d'embauche, en hausse de 3% sur un an. Ils précèdent les services aux entreprises (24%, en repli toutefois de 7%). Le commerce (12%), l'agriculture (10%), l'industrie (8%) et la construction (8%) sont également très demandeurs.

Les métiers qui recrutent

Pôle emploi a dressé le palmarès des 5 métiers qui recrutent le plus cette année. Il s'agit :

- Des aides soignants

- Des aides à domicile et aides ménagères

- Des ouvriers non qualifiés de l'emballage et des manutentionnaires

- Des employés de libre-service

- Des agents de sécurité et de surveillance, des enquêteurs privés et assimilés

Avec les saisonniers

La pénurie de main d'oeuvre dans la restauration a été beaucoup évoquée par les patrons, alors que les établissements viennent de rouvrir après de longs mois d'inactivité et recherchent environ 100.000 personnes.

Pôle emploi a donc dressé une autre liste des métiers qui recrutent le plus, en incluant les saisonniers. Son étude montre que la France manque de viticulteurs et d'arboriculteurs, de serveurs de cafés et de restaurants, mais aussi d'aides et d'apprentis de cuisine...

Les recruteurs à la peine...

Mais les entreprises peinent à trouver les bons candidats. Ils évoquent à 75% des profils inadéquats, à 32% un problème de conditions de travail, mais aussi un manque de moyens financiers (23%) et un déficit d'image (18%).