Record pour le prix du gaz en Europe à 100 euros le MWh !

Les prix de l'énergie augmentent dans le monde, des États-Unis à l'Europe, en passant par l'Asie, alors que l'économie se remet de la pandémie mondiale et que les salariés sont de retour au bureau.

(Boursier.com) — Le gaz européen a bondi vendredi pour atteindre un record de 100 euros le MWh (mégawatt-heure), avant de battre en retraite, alors que la crise énergétique s'aggrave... Les contrats à terme négociés aux Pays-Bas ont par exemple bondi de 2,3%, avant de retomber de 3,1% dans les échanges volatils.

Cette nouvelle hausse est provoquée par la Chine, qui a ordonné à ses entreprises publiques d'énergie d'assurer l'approvisionnement cet hiver "à tout prix", selon des sources de l'agence Bloomberg. De quoi intensifier la bataille pour le gaz naturel liquéfié et les cargaisons de charbon, alors que les flux en provenances des pipelines russes vers la station de compression de Mallnow, en Allemagne, ont chuté...

Des usines au ralenti

Les prix de l'énergie augmentent partout dans le monde, des États-Unis à l'Europe, en passant par l'Asie, alors que l'économie se remet rapidement de la pandémie mondiale et que les salariés sont de retour au bureau...

L'Europe a du mal à obtenir suffisamment de gaz et de charbon avant l'hiver, et cette hausse des prix a même poussé certains industriels, comme les producteurs d'engrais CF Industries et Yara International ou le géant de la chimie BASF à fermer des usines ou à ralentir leur production.

"La volatilité sur les marché de l'énergie montre que personne ne sait vraiment jusqu'où peut aller le gaz", a déclaré Niek van Kouteren, un trader chez PZEM, une société énergétique néerlandaise, cité par Bloomerg. "Mais nous sommes définitivement dans une course folle".

La France limite la flambée

Autre preuve des tensions actuelles sur les marchés, les sites de stockage européens sont remplis à un peu moins de 75%, soit le plus bas niveau pour cette période de l'année en plus d'une décennie...

En France, le Premier ministre Jean Castex a dévoilé jeudi soir des mesures très attendues pour limiter les effets de la flambée des prix sur le pouvoir d'achat. Il a présenté un "bouclier tarifaire", consistant en un gel des tarifs réglementés du gaz pour les sept prochains mois, ainsi qu'un plafonnement de la hausse des prix de l'électricité à 4% pour le consommateur jusqu'en février 2023, via une forte baisse d'impôt...