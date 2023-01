Record de créations d'entreprises en 2022

Avec 1,072 million d'immatriculations, selon l'Insee.

(Boursier.com) — Le nombre d'entreprises créées en France a atteint un nouveau record en 2022, avec 1,072 million d'immatriculations. Ce nouveau plus haut a été atteint malgré une baisse des créations au mois de décembre. Les auto-entrepreneurs confirment leur dynamisme, avec 61% des créations l'an dernier, selon les derniers chiffres de l'Insee publiés vendredi.

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées en 2022 a augmenté de 2% par rapport à 2021 et atteint le niveau record de 1,072 million de créations sur l'année. Les créations d'entreprises sous le régime de micro-entrepreneur ont également bondi (+2,8 %) et les créations de sociétés plus fortement encore (+4,8%). À l'inverse, les créations d'entreprises individuelles classiques ont fortement reculé (-7,4%).

Difficile pour les transports

En 2022, un secteur a connu une baisse particulièrement marquée : celui des transports et entreposage (-34,5% en glissement annuel). Le secteur "commerce, transports, hébergement et restauration" affiche également une chute d'environ 20%.

L'industrie (+18,2%), le soutien aux entreprises (+17,7%), les services aux ménages (+17,5), et l'information et la communication (+14,4%) sont les secteurs qui ont les plus dynamiques.

Succès de la micro-entreprise

En 2022, en données brutes, 61% des créations d'entreprises ont été le fait de micro-entrepreneurs, comme l'année précédente. Cette part s'établissaitt à 56% en décembre 2022, proportion la moins élevée au cours des douze derniers mois : le repli des créations sous le régime de micro-entrepreneur est plus marqué ce mois-ci que la baisse saisonnière habituellement observée en fin d'année.