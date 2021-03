"Reconfiner le week-end" serait "une vie impossible en Île-de-France", selon Emmanuel Macron

"Reconfiner le week-end" serait "une vie impossible en Île-de-France", selon Emmanuel Macron









"On ne peut pas les reconfiner du vendredi soir au dimanche soir, c'est une vie qui est impossible", a affirmé le président dans un document enregistré depuis le domicile d'un maire qui assistait à une visioconférence avec le chef de l'Etat.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A seulement quelques heures de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex et du ministre de la Santé Olivier Véran, au cours de laquelle de nouvelles mesures doivent être annoncées, un enregistrement de la rencontre en visioconférence entre Emmanuel Macron et des maires franciliens, intervenue mercredi, a été révélé par 'France Bleu Paris'.

La conversation a été enregistrée à l'insu du chef de l'Etat, avant d'être transmis sur les ondes... Le président de la République affirme que "la vie dans cette région [l'Île-de-France] est quand même un peu différente, le confinement le week-end est une mesure qui est compliquée à prendre".

"On a des gens qui rentrent tous les soirs très tard chez eux", poursuit-il, avant d'ajouter : "on ne peut pas les reconfiner du vendredi soir au dimanche soir, c'est une vie qui est impossible". Si cette prise de position ne préjuge pas des mesures qui seront annoncées lors de la conférence de presse de Jean Castex, elle semble tout de même donner une tendance...

"Être dehors, c'est plutôt bon"

Selon 'France Bleu', les élus ayant participé à cette visioconférence auraient évoqué "le rythme des Franciliens, entre les trajets en métro, RER, les bouchons, les horaires de travail". "J'adhère à ce que vous dites", a ainsi répondu Emmanuel Macron...

Le chef de l'Etat a également mis en avant la nécessité de s'aérer et de faire du sport pour les Franciliens. "Être dehors, c'est plutôt bon", a-t-il affirmé.

"Des mesures de freinage qui aient un autre visage"

Ainsi, Emmanuel Macron a dit souhaiter "des mesures de freinage qui aient un autre visage que celles qu'on a connues". Plusieurs participants à la réunion ont ainsi confirmé à la radio locale que l'exécutif serait ainsi à la recherche d'un éventuel modèle hybride.

Les confinements le week-end appliqués au Pas-de-Calais et dans les Alpes-Maritimes ont également été évoqués par le chef de l'Etat. Le gouvernement est "en train de regarder l'efficacité des mesures du Pas-de-Calais et de Nice... Il y a une efficacité relative, mais on peut discuter du strict confinement le week-end", a-t-il affirmé.