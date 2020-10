Reconfinement : une pétition pour maintenir les librairies ouvertes

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a confirmé que les librairies devaient fermer, mais qu'elles pourraient "organiser des activités de livraison et de retraits de commandes"...

(Boursier.com) — Les librairies vont-elles pouvoir rouvrir pendant le reconfinement ? Alors que les professionnels du secteur avait lancé un appel au gouvernement pour rester ouverts, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a finalement confirmé jeudi soir que les librairies devaient baisser le rideau, mais qu'elles pourraient "organiser des activités de livraison et de retraits de commandes", grâce notamment au "click and collect".

Cette mesure est toutefois jugée insuffisante pour le critique littéraire François Busnel, qui souhaite une rencontre avec le président de la République. Une pétition devrait également être lancée ce vendredi pour que les librairies, considérées comme des commerces non essentiels, restent ouvertes pendant le deuxième confinement, alors que de nombreuses voix politiques, à gauche comme à droite, le réclament également.

"Ce n'est pas moi qui demande à Emmanuel Macron de me recevoir. Nous voudrions, et le 'nous', c'est le syndicat des libraires de France, c'est le syndicat national des éditeurs, ce sont tous les écrivains, ce sont aussi tous les gens qui vont en librairie", a expliqué à 'franceinfo' l'animateur de l'émission La Grande librairie sur 'France 5'.

Faire "un cadeau énorme" à Amazon

"Fermer les librairies, c'est condamner tout un pan de l'économie culturelle, sans doute à vaciller, pour certains à disparaître. C'est malheureusement se condamner dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, à voir des villes sans librairie, à trouver des zones blanches en France", a-t-il expliqué.

"Et vous faites un cadeau énorme à une entreprise qui commence par 'Ama' et finit par 'Zon', dont on connait les pratiques fiscales", a ajouté François Busnel. Invité d'Europe 1 jeudi, l'ancien président François Hollande a joint sa voix à celle du monde du livre, en lançant "un appel" à ouvrir les librairies et les bibliothèques "dans des conditions qui n'entraîneront aucun problème sanitaire".

Pour les libraires, qui espéraient faire repartir les ventes de livres en cette fin d'année, ce nouveau confinement de quatre semaines au moins intervient à une période cruciale. En effet, les achats de Noël doivent débuter d'ici peu et les prix littéraires sont bientôt décernés. Le prix Goncourt a d'ailleurs été reporté en "solidarité" avec les libraires.

Appel à acheter des livres "via les systèmes de click and collect"

Jeudi, les syndicats SNE (Syndicat national de l'édition), SLF (Syndicat de la librairie française) et CPE (Conseil permanent des écrivains) avaient déjà lancé un cri d'alerte au gouvernement et réclamé le maintien de l'ouverture des librairies, faisant valoir que "la lecture de livres est une activité essentielle à nos vies citoyennes et individuelles".

Sur 'France Inter', le ministre de l'Economie a dit comprendre "le sentiment d'injustice des petits commerces qui ne peuvent plus vendre alors que les Français peuvent acheter sur Amazon". Il affirme toutefois qu'il ne peut pas interdire au géant américain de cesser son activité. "Dans 15 jours les librairies et tous les commerces pourraient rouvrir, nous évaluerons la situation", a tenté de rassurer Bruno Le Maire, tout en restant très prudent.

En attendant, le locataire de Bercy a lancé un appel aux Français. "Je veux leur dire acheter des livres, des produits auprès des commerces de proximité via les systèmes de click and collect", a-t-il recommandé. A noter que les magasins Fnac-Darty peuvent eux rester ouverts en France pendant le reconfinement, et ainsi vendre des livres, s'appuyant sur la dérogation accordée à certains commerces pour subvenir aux besoins des salariés en télétravail...