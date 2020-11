Reconfinement : près d'1 Français sur 4 sort davantage que lors du premier confinement

Selon un sondage Elabe, 67% des Français déclarent sortir de chez eux comme au premier confinement, 22% davantage et 11% moins...

Le deuxième confinement ne ressemble pas au premier... Une semaine après l'entrée en vigueur du reconfinement afin de contrer la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, 9 Français sur 10 affirment "bien respecter" les mesures imposées par le gouvernement, selon un sondage Elabe pour 'BFMTV' dévoilé ce vendredi.

Dans le détail, parmi eux, 60% disent même "très bien" les respecter. "64% estiment que le confinement est bien respecté par les gens autour d'eux, dont très bien respecté par seulement 18% d'entre eux", selon cette enquête réalisée par Internet les 3 et 4 novembre 2020, sur un échantillon de 1.009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Les moins de 35 ans sont un peu moins nombreux à déclarer respecter le confinement (82%, contre 92% chez les 35-64 ans et 96% chez les 65 ans et plus). Ils se montrent également plus critiques à l'égard de leur entourage (50% bien respectées, contre 66% chez les 35-49 ans et 74% chez les 65 ans et plus).

Les 25-34 ans sortent davantage

Ainsi la majorité des Français déclare sortir de chez eux comme lors du premier confinement : 67% n'ont pas changé de comportement. L'étude souligne en revanche que 22% des sondés sortent davantage et 11% moins.

En termes d'âge, une part importante des 25-34 ans (36% davantage), et dans une moindre mesure des 35-49 ans (29%) et des 18-24 ans (28%) confient sortir davantage de chez eux. A l'inverse, la très grande majorité des 65 ans et plus déclare sortir autant qu'au premier confinement (83% autant, 9% davantage).

Le retour du couvre-feu serait-il respecté ?

Par ailleurs, 8 Franciliens sur 10 respecteraient de manière stricte un couvre-feu à partir de 21h s'il était mis en place dans leur région. Dans le détail, 82% des habitants de l'Île-de-France le respecteraient de manière stricte, 15% le respecteraient mais s'autoriseraient des exceptions. Seuls 3% ne le respecteraient pas.

Pour rappel, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a évoqué en début de semaine un retour de la mesure "à Paris" et "peut-être en Île-de-France". Les services du Premier ministre ont toutefois fait savoir que le couvre-feu n'était "absolument pas décidé à ce stade".