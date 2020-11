Reconfinement : "Nous sommes sur la bonne voie" pour rouvrir les commerces, dit Castex

Le Premier ministre a jugé possible une réouverture des commerces "autour du 1er décembre"...

(Boursier.com) — Le bout du tunnel pour les petits commerces ? En déplacement à Crozon, dans le Finistère, pour rencontrer les élus, commerçants et habitants, le Premier ministre Jean Castex a jugé possible une réouverture des commerces "autour du 1er décembre", évoquant deux conditions.

"Premièrement, que les indicateurs sanitaires s'améliorent. C'est la première priorité, et j'ai dit que cela dépendait de nous tous. Nous sommes sur la bonne voie. La deuxième condition, c'est que dans ce secteur comme dans d'autres, les protocoles sanitaires soient adaptés", a expliqué le chef du gouvernement, après avoir été interpellé par une libraire.

Le président de la République Emmanuel Macron doit s'exprimer la semaine prochaine, à une date non précisée, pour préciser les prochaines étapes de la stratégie gouvernementale de lutte contre l'épidémie de Covid-19.

"Le plus vite possible"

"Si on continue nos efforts, effectivement, cela permettra de vous rouvrir" et "nous l'espérons, autour du 1er décembre, c'est-à-dire le plus vite possible", a indiqué le Premier ministre, en réponse à la propriétaire d'une librairie-papeterie. Celle-ci a notamment évoqué les grandes surfaces qui ont le droit "d'ouvrir et de faire ce qu'elles veulent".

Lors d'un point presse, Jean Castex a par la suite réaffirmé que "nous sommes sur la bonne voie" pour rouvrir les petits commerces rapidement, "dès lors que les indicateurs sanitaires s'améliorent" et que "le protocole sanitaire soit adapté, concerté avec la profession".

Protocole sanitaire renforcé à définir

Pour rappel, les commerces dits "non essentiels" sont fermés en France depuis le 30 octobre, dans le cadre du reconfinement national prévu pour durer au moins jusqu'au 1er décembre. A l'issue d'une réunion jeudi à Bercy, les acteurs de la distribution et du commerce en ligne, dont Carrefour ou Amazon, ont accepté de reporter d'une semaine, au 4 décembre, les opérations promotionnelles du "Black Friday" à la condition que tous les commerces puissent rouvrir d'ici là.

Une autre réunion a lieu ce vendredi entre le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire et les acteurs du commerce afin de définir un protocole sanitaire renforcé. "Je me réjouis que sous l'égide de Bruno Le Maire et d'Alain Griset [ministre délégué aux PME], ces protocoles progressent", a déclaré Jean Castex...