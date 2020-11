Reconfinement : face à l'afflux de colis avant Noël, La Poste recrute 9.000 CDD

"Sur la période novembre-décembre, nous aurons un trafic global qui sera supérieur à 100 millions de colis en France", le délégué régional de La Poste en Île-de-France...

(Boursier.com) — La Poste se prépare à un pic d'activité inédit... Alors que le reconfinement va inévitablement générer un boom du e-commerce cette année, le groupe public a décidé de recruter 9.000 CDD et intérimaires à travers la France sur plusieurs mois, dont 800 rien qu'en Île-de-France où deux nouvelles plateformes ont été ouvertes au nord et au sud de Paris.

"Crise sanitaire, promotions, achats de Noël vont inciter encore plus de Français à commander en ligne. La Poste mobilise toutes ses forces et déploie un dispositif exceptionnel réunissant la logistique, la distribution, l'accueil en bureaux de poste et les services numériques pour vous accompagner au mieux pendant cette période inédite", écrit l'entreprise dans un communiqué.

"Sur la période novembre-décembre, nous aurons un trafic global qui sera supérieur à 100 millions de colis en France. Par comparaison, nous étions à 80 millions l'année dernière", a précisé ce jeudi sur 'France Bleu' le délégué régional du groupe en Île-de-France François Laborde.

Pas assez pour les syndicats

La Poste, qui détient près de la moitié des parts de marché de la distribution de colis avec sa filiale Colissimo, aura effectivement besoin de renfort pour répondre à la forte demande de livraison de colis, avec un probable pic à quatre millions par jour avant Noël.

Mais pour certains syndicats, cet effort ne sera pas suffisant pour faire face à l'envolée des ventes en ligne, engendrée par l'arrivée de Noël ainsi que le reconfinement qui incite les Français à commander sur Internet. Selon eux, il faudrait 20.000 renforts, comme le rapporte 'franceinfo'.

Risque de saturation

Les syndicats réclament également l'ouverture de nouveaux locaux provisoires pour gérer cet afflux de colis, tout en respectant le protocole sanitaire. SUD PTT notamment redoute un engorgement, voire un risque de saturation dans la distribution de ces colis, faute de livreurs et de facteurs en nombre suffisant.

Pour postuler aux offres de La Poste pour ces contrats de fin d'année, l'entreprise indique qu'il possible de se tourner vers Pôle Emploi, les agences d'intérim ou le site https://www.laposterecrute.fr/.