Recherche et innovation : "Nouveaux usages et Intelligence artificielle en santé"

Une collaboration originale entre l'Université de Nantes, L'École de design Nantes Atlantique et les entreprises nantaises Sigma et Sensipode

Carine Bernault, Présidente de l'Université de Nantes, Christian Guellerin, directeur général, de L'École de design Nantes Atlantique, Philippe Oléron, président directeur général, du Groupe SIGMA, et Vincent Pujos, président de l'agence d'innovation par le design Sensipode, ont signé mardi 22 septembre à la Halle 6 Ouest, un accord de collaboration entre le laboratoire LS2N de l'Université, les équipes de recherche de l'École de design (Human Machine Design Lab et Care Design Lab) et les équipes des entreprises Sigma et Sensipode dans le domaine de la recherche et de l'innovation sur la thématique "Nouveaux usages et IA en santé".

Ce rapprochement entre acteurs académiques et monde socio-économique a pour objectif de répondre aux défis générés par la transition numérique, en particulier dans le domaine de la santé.

Une expérience spécifique

En effet, les entreprises Sigma et Sensipode ont exprimé leur intérêt pour développer une expertise spécifique autour de l'expérience utilisateur dans le cadre de leurs activités respectives à savoir le développement de services et l'édition logicielle, et l'innovation par le design.

Accompagnée par le programme régional Ouest Industries Créatives dans le cadre de son volet Innovation, cette collaboration se concrétise notamment par la mise en place de deux thèses CIFRE interdisciplinaires. Leur combinaison préfigure le développement d'autres recherches et innovations à plus long terme sur le design et l'évaluation d'outils d'interaction Humain-IA, en particulier en santé...

Cet événement a également été l'occasion d'introduire les Plateformes Interdisciplinaires d'Innovation, dispositif de soutien qui sera lancé par Ouest Industries Créatives fin septembre. Il permettra, en région Pays de la Loire, de fédérer des consortiums thématiques Recherche-Innovation impliquant des chercheurs de plusieurs disciplines et au moins un acteur socio-économique, avec l'objectif de répondre à des défis concrets de transition sociétale, environnementale, numérique ou industrielle par le prisme de l'expérience utilisateur et de l'innovation d'usage.