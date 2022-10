Réchauffement climatique : l'ONU tire de nouveau le signal d'alarme !

Les progrès ne sont pas suffisants, loin de là, selon les derniers travaux de l'ONU...

(Boursier.com) — Les plans des gouvernements de la planète pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ne suffisent pas à éviter un réchauffement climatique catastrophique, selon un rapport de l'ONU... Le document montre que la planète est en voie de se réchauffer entre 2,1 et 2,9 degrés Celsius d'ici la fin du siècle par rapport à l'époque pré-industrielle, loin de l'objectif fixé à 1,5 degré dans l'Accord de Paris...

Certains progrès ont bien été réalisés au cours de l'année écoulée, mais les gouvernements doivent faire plus d'ici 2030 pour s'assurer que la température mondiale augmente de moins de 2 degrés et idéalement plutôt de 1,5 degré (l'objectif fixé dans le cadre de l'Accord de Paris conclu en 2015). Pour dresser ce constat, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a analysé tous les "plans climat" nationaux soumis depuis 2015...

Mauvaises nouvelles

"La bonne nouvelle : les projections montrent que les émissions ne continueront pas d'augmenter après 2030", a déclaré Simon Stiell, le secrétaire exécutif du Secrétariat des Nations unies sur les changements climatiques basé à Bonn, en Allemagne. "La mauvaise nouvelle, c'est que ces émissions ne montrent toujours pas une tendance à la baisse rapide jugée nécessaire par les scientifiques au cours de la décennie".

Les climatologues estiment que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine doivent être réduites de moitié d'ici la fin de cette décennie, et être éliminées d'ici le milieu du siècle, afin de maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés Celsius en 2100.

Conséquences en cascade

Les phénomènes météorologiques extrêmes exposent des millions de personnes à l'insécurité alimentaire et la malnutrition, les décès liés à la chaleur ont augmenté, tout comme la migration climatique qui s'accélère...

L'agriculture, le tourisme et la pêche connaissent de lourdes pertes. Les pays riches qui sont les plus responsables des émissions historiques de CO2 ont également le plus ressources pour s'adapter, tandis que les pays plus pauvres qui ont peu contribué au changement climatique, sont en première ligne, rappelle l'ONU.