Real I.S. va accélérer la diversification géographique et sectorielle de ses investissements immobiliers en France

Plus que jamais, l'investisseur entend accroître son portefeuille français dans une logique de maillage territorial pour ne pas limiter ses acquisitions à la seule région-capitale...

(Boursier.com) — Face à la polarisation croissante des marchés immobiliers et grâce à une puissance financière indispensable pour surmonter la conjoncture actuelle, Real I.S. réaffirme ses stratégies d'investissement dans l'Hexagone. Plus que jamais, l'investisseur allemand entend accroître son portefeuille français dans une logique de maillage territorial pour ne pas limiter ses acquisitions à la seule région-capitale.

Si Real I.S. va poursuivre ses acquisitions en immobilier de bureaux, logistique ainsi que résidentiel, ses aspirations s'étendent désormais vers l'hôtellerie...

Une stratégie d'investissement historiquement décentralisée

Real I.S. se positionne sur différentes classes d'actifs selon les opportunités identifiées au sein des marchés régionaux. En France, le groupe détient ainsi en portefeuille des immeubles relevant de segments de marchés variés : résidence senior dans le Calvados, boutique parisienne, retail park en Île-de-France, plate-forme logistique dans le Loir-et-Cher...

En immobilier de bureaux, le centre des grandes métropoles est son aire de prédilection : le QCA à Paris ainsi que La Part-Dieu et Confluence à Lyon, où Real I.S. a acquis, l'an dernier, l'immeuble FactorY pour un montant de 46 millions d'euros. Si le groupe possède déjà cinq actifs tertiaires dans la capitale de Gaules (dont la valeur est estimée à 300 millions d'euros), il étudie aussi avec attention les opportunités offertes par les quartiers d'affaires d'autres métropoles majeures, notamment Euralille et Euratlantique (à Bordeaux).

L'immobilier de bureaux, un investissement toujours durable

La diversification programmée n'est en rien synonyme de retrait des investissements en immobilier de bureaux, classe d'actifs toujours majoritaire dans le portefeuille. Pour Real I.S., le développement du télétravail a généré une redéfinition de la notion de Core, son profil d'actifs favori. Ceux-ci se démarquent toujours dans leur environnement concurrentiel et savent faire preuve d'une grande résilience...

Centralité et intégration de critères ESG sont aujourd'hui essentielles dans l'analyse de l'attractivité d'un actif tertiaire, en termes de certifications et labellisations environnementales ainsi que d'adaptabilité aux nouveaux modes de travail. Les entreprises recherchent des espaces flexibles, techniquement performants, énergétiquement sobres et géographiquement accessibles en transports depuis l'extérieur des centres-villes.

À ce cahier des charges, pour séduire un potentiel locataire, s'ajoute une localisation dans un cadre qui procure les commodités du quotidien dans un périmètre accessible à pied (restaurants, cafés, commerces...).

L'attrait de nouvelles classes d'actifs

Parmi les axes de diversification sectorielle déjà engagés, l'immobilier logistique constitue une typologie d'actifs intéressante en raison de taux de rendement importants. Ce segment de marché figure donc dans la liste des secteurs-cibles.

Un autre type d'immeubles a aussi démontré sa vitalité dès la sortie de la crise sanitaire : les hôtels. Real I.S. estime que ceux qui proposent des usages mixtes et ceux dédiés aux voyages d'agrément profitent d'une forte augmentation du prix moyen des nuitées. Cette classe d'actifs vient donc d'être intégrée parmi les profils de bâtiments que l'investisseur souhaite acquérir en France...

L'expérience acquise par Real I.S. depuis plus de dix ans sur le marché français nous autorise à affronter la crise macroéconomique avec pragmatisme. Le marché attend que la BCE assure plus de stabilité des taux d'intérêts pour relancer les activités transactionnelles. Nous disposons de suffisamment de fonds en capital pour ré-engager une stratégie d'acquisition dynamique dès que ceux-ci auront baissé. Parallèlement, nous poursuivons nos investissements pour valoriser et moderniser notre portefeuille et étudions toutes les pistes pour y parvenir. L'objectif est de détenir en patrimoine des immeubles tous conformes aux exigences actuelles de leurs usagers et à notre stratégie ESG. Nous restons attentifs aux opportunités qu'offre chaque région française. C'est notre signature allemande, la décentralisation est une composante-clef de notre culture souligne Christoph Erven, président de Real I.S. France.

Real I.S. est implanté en France depuis plus de 10 ans. Le siège parisien gère un patrimoine réparti entre la France, la Belgique et le Luxembourg, constitué de 35 actifs (22 en France) dont la valeur totale est estimée à 2,1 milliards d'euros..