RATP : plusieurs lignes du métro perturbées à Paris en raison d'un "droit de retrait"

Des agents de la RATP dénoncent la garde à vue d'un de leurs collègues, mis en cause dans le décès d'une femme emportée par la rame du métro 6 samedi dernier...

(Boursier.com) — La ligne 6 du métro parisien à l'arrêt... Alors qu'ils souhaitent dénoncer la garde à vue d'un de leurs collègues, mis en cause dans le décès d'une femme emportée par la rame du métro 6 après que sa veste est restée coincée dans les portes automatiques, des agents de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) exercent leur droit de retrait vendredi, à l'appel du syndicat FO-RATP.

Aucune rame ne circulait sur la ligne qui relie les stations Charles de Gaulle - Etoile à Nation vendredi matin, comme le rapporte 'BFM Île-de-France'. "Le trafic est interrompu sur l'ensemble de la en raison d'un droit de retrait. Pas de prévision d'heure de reprise pour le moment", a indiqué le compte de la ligne 6 sur Twitter. D'autres lignes ont été également perturbées, comme la ligne 9. La circulation a, de son côté, repris peu avant 9 heures sur la ligne 5.

Pour rappel, une quadragénaire est morte happée par un métro samedi dernier, sa veste étant restée coincée dans les portes automatiques à la station Bel Air. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée au commissariat du 12e arrondissement de Paris...

[Info Trafic] Suite au droit de retrait exercé par des conducteurs de métro, certaines lignes sont perturbées ce matin. C'est par exemple le cas des lignes 6 et 9. La RATP reste mobilisée pour assurer la meilleure offre possible aux voyageurs dans ces conditions. >— RATP Group (@RATPgroup), via Twitter

"Un droit d'alerte sera déposé"

"Le pôle traction de FO-RATP syndicat des conducteurs ne peut tolérer que notre collègue qui a fait son métier, soit traité comme un criminel et qu'il passe la nuit au dépôt", affirme le syndicat dans un communiqué relayé par 'Le Parisien'.

Le conducteur mis en cause a été placé en garde à vue jeudi dans la journée et n'est pas ressorti du commissariat, selon le syndicat, indiquant qu'"un droit d'alerte sera déposé par les élus FO-RATP" de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans ce sens, "car aucun conducteur ne doit prendre le risque de passer une nuit en prison".

"La police est venue le chercher directement chez lui jeudi... Ce n'est pas une pratique habituelle, alors que les éléments qu'on a ne montrent aucune faute de sa part", a souligné le secrétaire fédéral de FO-RATP, Jean-Christophe Delprat, à 'France Bleu Paris', ajoutant que "dans l'histoire de la RATP, jamais un conducteur de métro n'a été placé en garde à vue pour avoir exercé son métier".