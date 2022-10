RATP : les syndicats appellent à la grève le 10 novembre dans les métros et RER

Les organisation syndicales des conductrices et conducteurs de métro et du RER affichent un objectif de "0 métro/0 RER" pour cette journée du 10 novembre...

(Boursier.com) — Objectif "0 métro/0 RER" !... Après une journée de grève et de mobilisation dans les transports en commun en Île-de-France la semaine dernière, les organisations syndicales des conductrices et conducteurs de métro et du RER (Solidaires RATP, CGT-RATP, Unsa Pôle Ferré, FO Pôle Traction et La Base) ont annoncent avoir déposé ce week-end un préavis de grève pour le 10 novembre prochain, afin de manifester contre le manque d'effectifs, défendre leurs conditions de travail et la revalorisation de la grille des salaires.

Dans un communiqué commun, les syndicats se disent "sans nouvelles des directions des départements MTS [Métro Transport et Services] et RER depuis l'alarme sociale commune du 14 octobre 2022". "Ce mépris affiché envers la catégorie conduite est à l'image du dialogue social et de cette politique de destruction de notre entreprise publique", dénoncent-ils.

L'intersyndicale dit alors réaffirmer "avec force que c'est bien cette politique salariale non indexée à l'inflation, la non-reconnaissance de nos qualifications et la course réorganisationnelle jusqu'au boutiste résumant la politique RH de la RATP qui aboutissent à un déficit de recrutement dans nos secteurs".

Des conditions de travail "en dégradation perpétuelle"

Les syndicats estiment ne pas avoir été rassurés "quant à la pérennité et l'anticipation du recrutement". "Les services non couverts sont quotidiens et quoiqu'en dise la direction, sa part de responsabilité est indéniable dans la situation de nos conditions de travail en dégradation perpétuelle par manque d'anticipation", ajoutent-ils.

Il s'agit d'un préavis court, allant du mercredi 9 novembre 22h, jusqu'au vendredi 11 novembre 7h. Des perturbations sont donc attendues alors que les grévistes affichent un objectif de "0 métro/0 RER" pour cette journée du 10 novembre. Pour rappel, une mobilisation avait déjà eu lieu le 18 octobre dernier, engendrant des perturbations dans les bus et tramways de la région. Dès la semaine dernière, Solidaires RATP avait d'ores et déjà envisagé "une grève reconductible".

Cet appel à la grève intervient alors que l'ex-chef du gouvernement, Jean Castex, est pressenti pour prendre la tête de la RATP, et succéder à Catherine Guillouard. L'ancien locataire de Matignon doit encore être auditionné par les commissions parlementaires, puis le conseil des ministres" pour nomination.