RATP : la fréquentation pourrait rester ralentie pendant 18 à 24 mois

Le trafic plafonne toujours à 70% en semaine dans les bus, métros ou RER ou tramways.

(Boursier.com) — La fréquentation de la RATP a chuté de 40% en 2020, entre confinements et couvre-feux liés à la crise sanitaire. Et la régie des transport parisiens reste convalescente. "Aujourd'hui, on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu, puisque nous sommes à 70% du trafic en semaine sur nos réseaux, et le week-end ça peut monter à 80 voire 90% sur les RER", a détaillé la PDG Catherine Guillouard sur Radio Classique mardi matin...

Selon elle, les bus, métros et RER subissent encore les effets de la crise sanitaire et de "trois variables très importantes" : le télétravail, dans l'attente que les grandes entreprises choisissent leur politique à la rentrée pour le travail à distance, mais aussi le tourisme, qui représente 10% des recettes et l'e-commerce avec des gens qui sortent moins pour réaliser leurs achats.

90% de la jauge

"Dans les 18-24 mois, on pourrait rester à 90% de notre jauge habituelle", selon elle... Mais "des facteurs positifs vont contrebalancer ça", avec notamment "quatre extensions de lignes (de métro) à réaliser d'ici 2024", c'est à dire les 4, 7, 11 et 14. "Ca va être un facteur de contre-poids positif aux variables", a-t-elle expliqué

"On risque d'avoir un creux pendant un certain temps, mais au fur et à mesure qu'on va rallumer des extensions de lignes, on va regagner aussi de la puissance de feu", a expliqué la patronne de la régie...