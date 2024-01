RATP : la CGT dépose un préavis de grève du 5 février au 9 septembre

Sept mois de grève en vue, menaçant de perturber les Jeux olympiques et paralympiques...

(Boursier.com) — Des perturbations sont à prévoir dans les transports franciliens... Alors qu'elle souhaite dénoncer l'insuffisance des mesures salariales pour l'année 2024, la CGT-RATP a annoncé ce lundi un préavis de grève du 5 février au 9 septembre, affectant l'ensemble du personnel. Sept mois de grève en vue, menaçant de perturber considérablement les Jeux olympiques et paralympiques, alors que plusieurs millions de touristes sont attendus pendant la période estivale.

"Faisant suite au constat de désaccord du lundi 29 janvier 2024, relatif à l'alarme sociale déposée le mardi 23 janvier 2024, sur le thème des mesures salariales 2024 insuffisantes, la CGT-RATP dépose un préavis de grève", a écrit le syndicat dans une lettre adressée à Jean Castex, PDG de la Régie autonome des transports parisiens.

"Au cours de cette alarme sociale, la direction a confirmé son arbitrage qui ne répond pas aux attentes des agents de l'entreprise : + 0,9% d'augmentation dans une période de forte inflation et à la veille d'un défi planétaire, qui est celui d'organiser les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024, elle ne mesure toujours pas la perception qu'ont les agents de ce dédain à leur égard", poursuit-il.

Une augmentation de 50 points pour tous les salariés

La CGT-RATP a ainsi rappelé ses revendications. Elle réclame notamment une augmentation de 50 points pour tous les salariés, ainsi que la création d'un mécanisme d'indexation de la valeur du point sur l'inflation.

Le syndicat appelle également à déplafonner les échelons, à réévaluer et élargir la "prime panier", ouvrir les négociations sur la réduction du temps de travail sur la base de 32 heures, intégrer la "prime emploi" dans le statutaire, ou encore ramener à un seul palier pour l'indemnité "dimanches et jours fériés".

Pour rappel, Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques en 2024 du 26 juillet au 11 août. Près de 15,3 millions de visiteurs sont attendus. Île-de-France Mobilités a d'ores et déjà prévu d'augmenter les tarifs des trajets en métro du 20 juillet au 8 septembre 2024 et d'introduire un forfait spécial pour les visiteurs, qui sera considérablement plus cher que les passes quotidiens ou hebdomadaires habituels.