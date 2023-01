RATP : appel à la grève pour les salaires, des perturbations à prévoir vendredi

"Au regard de l'année écoulée, nous aurions pu croire que la direction de la RATP avait pris la mesure de l'importance de la question salariale sur le climat social de l'entreprise... et bien non !", a déploré la CGT-RATP.

(Boursier.com) — Il s'agira de la première grève de l'année à la RATP... Deux mois après la dernière mobilisation, la CGT du groupe a appelé "l'ensemble du personnel, de toutes les catégories et dans l'ensemble des services" à une nouvelle grève, du jeudi 12 janvier à 19h30 au samedi 14 janvier à 7h, sur fond de négociations sur les salaires.

Dans un communiqué du 7 janvier, la CGT-RATP indique également appeler à "un rassemblement, avec des prises de parole, aux ateliers MRF de Fontenay-sous-Bois le vendredi 13 janvier 2023 à partir de 10h". Puis, nous nous rendrons à Val-de-Fontenay (restauration sur place), où se déroulera la réunion des négociations" annuelles obligatoires (NAO), précise-t-elle.

"Au regard de l'année écoulée, nous aurions pu croire que la direction de la RATP avait pris la mesure de l'importance de la question salariale sur le climat social de l'entreprise... et bien non ! A ce jour, le compte n'y est toujours pas et, bien entendu, les conséquences de l'inflation vont continuer à nous impacter", a-t-elle déploré.

La CGT réclame "une augmentation statutaire mensuelle de 300 euros"

Les agents de la RATP réclament ainsi une hausse des salaires, et plus précisément "une augmentation statutaire mensuelle de 300 euros, équivalente à 50 points d'indice". Lors des deux réunions préparatoires à la NAO, la direction a confirmé "son choix de baser la construction de son budget 2023 sur l'option basse des prévisions soit un taux d'inflation à +4,2%, alors même que la Banque de France estime cette dernière à 6% en moyenne annuelle", a expliqué la CGT.

Le syndicat a tenu à rappeler que les prix de l'alimentaire ont augmenté en un an et en moyenne de 12,1%, ceux de l'énergie de 15,1%. "Malheureusement, même avec un ralentissement de l'inflation, ces prix ne vont pas baisser en 2023", a-t-il regretté, ajoutant que "la direction ne proposerait que des mesures salariales à hauteur de +1,9%. Cette dernière estime donc que l'ensemble de sa politique de rémunération augmentera de +4,2% en 2023".

