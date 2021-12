Rassemblements, télétravail, pass vaccinal... Les nouvelles mesures anti-Covid

Le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé lundi une série de nouvelles mesures sanitaires visant à freiner la propagation du coronavirus. Il a confirmé qu'il n'y aura pas de couvre-feu pour le Réveillon de la Saint-Sylvestre.

(Boursier.com) — Jean Castex a annoncé lundi soir une batterie de nouvelles mesures sanitaires visant à limiter la propagation du coronavirus et de son dernier variant très transmissible, Omicron, à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire et d'un Conseil des ministres exceptionnels (tous deux tenus par visioconférence).

Plusieurs de ces mesures avaient déjà fait l'objet de fuites dans la presse ces derniers jours, notamment le fait que le gouvernement exclut d'instaurer un couvre-feu pour le 31 décembre, et la possibilité, confirmée également, de recevoir une dose de rappel de vaccin à partir de trois mois suivant la 2e dose (au lieu de quatre actuellement), et ce dès ce mardi 28 décembre.

Pas de report de la rentrée scolaire

Le gouvernement a aussi écarté un report de la rentrée scolaire, qui aura lieu comme prévu le lundi 3 janvier prochain. Plusieurs personnalités dans l'opposition, dont la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse, avaient demandé de reporter d'une semaine la rentrée scolaire.

"Tout cela semble être un film qui n'en finit pas", a reconnu Jean Castex, en décrivant une "situation sanitaire extrêmement tendue", avec plus de 100.000 nouveaux cas enregistrés samedi, un chiffre inédit depuis le début de la pandémie, à relier aussi à un nombre record de tests pratiqués. En compagnie d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, Jean Castex a mis l'accent sur la nécessité d'"éviter la désorganisation de notre économie".

Pass vaccinal prévu dès le 15 janvier

Le Conseil des ministres a adopté lundi le projet de loi créant un "pass vaccinal" en remplacement du pass sanitaire actuellement exigé dans les restaurants et de nombreux lieux publics. S'il est adopté par le Parlement, ce pass vaccinal s'appliquera dès le 15 janvier, a annoncé le Premier ministre. Les personnes non-vaccinées qui avaient jusqu'alors recours à des tests, ne pourront dès lors plus accéder à de nombreux lieux publics.

Jean Castex s'est dit "scandalisé" par les faux pass sanitaires, et a annoncé que la loi inclurait un accroissement des sanctions prévues. "C'est beaucoup plus qu'un contournement de la loi républicaine [...] c'est un acte délibéré de mise en danger d'autrui", a estimé le Premier ministre.

Extension du télétravail à "au moins trois jours" par semaine

Plusieurs autres nouvelles mesures entreront en vigueur dès le 3 janvier, dont le retour des restrictions pour les grands rassemblement. Les jauges sont fixées à 2.000 personnes maximum en intérieur et à 5.000 en extérieur, pour une durée de trois semaines. Les concerts debouts seront interdits.

Le télétravail sera étendu, de façon "obligatoire", pour "tous les salariés pour lesquels il est possible", à raison de "trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible", a aussi annoncé le Premier ministre. La ministre du travail, Élisabeth Borne, mènera ce mardi une concertation avec les partenaires sociaux à ce sujet, a ajouté Jean Castex, précisant que la mesure prendrait elle aussi effet "pour une durée de trois semaines".

De nouvelles règles d'isolement annoncées avant la fin de semaine

Olivier Véran a annoncé une évolution des règles d'isolement pour les malades et les cas-contacts. Des annonces seront faites "d'ici la fin de semaine" pour tenir compte des caractéristiques d'Omicron, a ajouté le ministre de la Santé.

Actuellement, la doctrine sur la durée d'isolement prévoit que celle-ci peut aller jusqu'à 17 jours pour un cas-contact d'une personne positive du même foyer, au risque d'immobiliser des centaines de milliers de Français et de paralyser les entreprises.

Interrogé sur le recours possible à une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19, le ministre de Santé a reconnu que c'est une "possibilité". "Je n'ai pas de réponse formelle à vous donner, je vous dis juste qu'on est totalement ouverts à cette perspective et que (...) s'il faut aller devant les Français et leur dire qu'une nouvelle dose de vaccination est nécessaire pour protéger les plus fragiles, nous le ferons", a poursuivi Olivier Véran.

Plus d'aliments et boissons dans les lieux publics et les transports publics

Par ailleurs, le port du masque à l'extérieur en centre-ville va redevenir obligatoire et la consommation de boissons et aliments sera désormais interdite dans les enceintes sportives, les lieux culturels comme les cinémas et les transports en commun. Dans les bars et les cafés, la consommation ne pourra en outre plus se faire debout, mais seulement de manière assise.

Des mesures spécifiques ont été annoncées pour les Outre-mer. Pour s'y rendre depuis la métropole, les passagers, vaccinés ou non, devront désormais présenter un test négatif PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures. L'état d'urgence sanitaire est prolongé en Martinique et va entrer en vigueur à la Réunion.

Un nouveau conseil de défense sanitaire sera convoqué dès le 5 janvier pour refaire le point sur la situation sanitaire au sortir des vacances scolaires, a indiqué Jean Castex. Il a précisé par ailleurs que toutes les cérémonies de voeux prévues en janvier seront annulées