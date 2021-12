Rappel de vaccin, isolement... bientôt de nouvelles règles contre Omicron ?

La Haute autorité de Santé prône une dose de rappel trois mois seulement après la première dose. Les règles d'isolement devraient être modifiées dans les prochains jours.

(Boursier.com) — La cinquième vague épidémique et la propagation du variant Omicron du coronavirus SARS-CoV-2, particulièrement contagieux, sèment le trouble en France pendant les fêtes, et la situation s'annonce encore plus compliquée à la rentrée. La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande dans un avis publié vendredi de réduire à trois mois le délai entre la primovaccination contre le COVID-19 et le rappel et d'élargir la campagne de rappel aux adolescents fragiles.

La France subit désormais l'expansion "très rapide du variant Omicron (...) beaucoup plus contagieux que le Delta et (qui) semble échapper partiellement aux vaccins", note la HAS. "Le contexte épidémique actuel préoccupant justifie une accélération de la campagne vaccinale" pour augmenter le niveau de protection de la population, souligne-t-elle dans son avis, en suggérant "un rappel possible à partir de trois mois après la primovaccination (...) y compris pour les adolescents fragiles âgés de 12 à 17 ans".

Elle se prononcera "ultérieurement" sur l'éventuel élargissement de la campagne de rappel vaccinal à l'ensemble des adolescents de cette tranche d'âge.

Les règles d'isolement vont être durcies

Par ailleurs, le gouvernement va revoir les règles d'isolement, a confirmé la ministre du Logement Emmanuelle Wargon vendredi matin. "Avec Omicron, l'idée de l'isolement très strict des cas contact c'était d'essayer d'éviter que ce variant se répande en France. On en est plus là", a-t-elle estimé au micro de franceinfo. Elle a rappelé que le variant serait certainement majoritaire entre Noël et le Nouvel An.

"Ça va nous amener à revoir les règles d'isolement et on sait faire travailler les fonctionnaires, les services publics, le service privé en période épidémique, avec des équipes A et B, avec des règles de protection plus strictes. On l'a fait à de nombreuses reprises, et on saura le refaire", a dit Emmanuelle Wargon. Selon elle, des annonces devraient être faites la semaine prochaine.