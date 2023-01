Ralentissement de l'inflation confirmé en France

A 5,9% sur un an en décembre, selon l'Insee.

(Boursier.com) — L 'inflation en France ??a bien ralenti à ?5,9%????? sur un an en décembre, selon les données publiées vendredi par l'Insee, qui confirment sa première estimation. Par rapport à novembre, l'indice des prix à la consommation (IPC) a baissé de 0,1% le mois dernier, une évolution?? également conforme aux estimations.

L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, ??a pour sa part augmenté de 6,7%????? sur un an en décembre et reculé de 0,1% sur un mois, là aussi conformément aux premières estimations.

Hausse des prix de l'énergie

En décembre, la baisse des prix de l'énergie a été sensible (-3,6% après +0,9%) du fait de la baisse des prix des produits pétroliers (-5,2% après +0,3%). Les prix des produits manufacturés ont ralenti également (+0,2% après +0,4%) mais pas ceux de l'alimentation (+0,5%). Les prix des services ont accéléré (+0,3% après +0,1%), notamment ceux des services de transport (+2,3%).

L'inflation a grimpé de 5,2% en moyenne annuelle sur l'ensemble de 2022. Cela résulte d'une accélération des prix de l'énergie (+23,1% après 10,5% en 2021) et de l'alimentation (+6,8% après +0,6%), et dans une moindre mesure des produits manufacturés et des services, qui ont progressé de 3%, précise l'Insee.