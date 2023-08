Qui sont les pays invités à rejoindre les BRICS ?

Six d'entre eux ont reçu une invitation officielle jeudi...

(Boursier.com) — Le club des BRICS est bien parti pour s'élargir... Une telle ouverture pourrait lui permettre de peser davantage sur une scène internationale de plus en plus polarisée, Pékin et Moscou cherchant à former un contrepoids face à l'Occident. Un accord a été trouvé entre les dirigeants du bloc réunis lors d'un sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud et des invitations formelles ont été lancées dès jeudi.

Six pays - l'Argentine, l'Egypte, l'Iran, l'Ethiopie, l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis - ont donc été invités à rejoindre les BRICS (Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud), a déclaré jeudi Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, où les Etats membres sont réunis cette semaine à l'occasion d'un sommet.

Plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt rejoindre le groupe, et parmi eux, près d'une vingtaine avaient fait une demande d'admission officielle.

Contrepoids à l'Occident

Alors qu'ils cherchent à devenir un contrepoids à l'Occident, dans le contexte des tensions entre la Chine et les États-Unis et des retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'augmentation du nombre de leurs membres pourrait donner plus de poids au bloc et à son message de réforme mondiale.

Les petits pays qui espèrent un coup de pouce économique à la suite de leur adhésion pourraient s'inspirer de l'expérience de l'Afrique du Sud, dont les échanges commerciaux avec les BRICS ont augmenté régulièrement depuis son adhésion, selon une analyse de l'Industrial Development Corporation du pays. Néanmoins, cette croissance est en grande partie due aux importations en provenance de Chine, et le bloc ne représente encore qu'un cinquième du total des échanges bilatéraux de l'Afrique du Sud.