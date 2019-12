Qui sont les meilleurs employeurs en France ?

Glassdoor a publié son classement 2020 des entreprises françaises les mieux notées par leurs salariés. Le secteur de la tech est particulièrement bien représenté.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le meilleur employeur de France n'est pas français... Il s'agit en effet de l'entreprise nord-américaine, Salesforce, d'après le classement 2020 réalisé par la plateforme d'emploi Glassdoor, qui a recueilli les avis des employés. Avec une note de 4,4 sur 5, l'éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions de gestion clients à distance se retrouve sur la première marche du podium.

Ce top 25 des meilleurs employeurs repose sur les notes et commentaires donnés par les salariés français, qui sont appelés à lister les inconvénients et avantages de leur société. Ainsi, parmi les qualités données à leur entreprise, les employés de Salesforce évoquent notamment "un salaire attractif", "une bonne ambiance" et le mot "innovation".

Hermès à la deuxième place

Pour l'édition 2020 de ce classement, l'entreprise Hermès a été détrônée et se place ainsi en deuxième position. D'après les avis laissés sur la plateforme Glassdoor, les salariés se disent assez fiers de travailler pour une marque "prestigieuse". Ils évoquent également "de très bonnes conditions de travail" et une certaine "bienveillance" des managers "qui sont toujours à l'écoute".

Le secteur de la tech est aussi bien représenté dans ce classement. Dans le top 5, on retrouve en effet deux autres éditeurs de logiciels : Murex (à la 3ème place) salué pour sa "culture de l'entraide" et sa "qualité du recrutement et des ressources", et SAP (4ème) qui offre à ses salariés une "bonne rémunération" et "des avantages offerts". Les deux ont obtenu la note de 4,3 sur 5.

L'industrie bien représentée également

Dans le top 10, Thales, L'Oréal, Safran, Onepoint, Sanofi et Natixis occupent les places 5 à 10 de ce classement. Concernant la suite du palmarès, les entreprises industrielles sont assez bien représentées : la société de conseil en ingénierie Extia se place en 12ème position. Avec une note de 4,2, Michelin est 14ème. Viennent ensuite Schneider Electric (18ème), Airbus et Total (21ème et 22ème). En dernière position, on retrouve Saint Gobain (25ème).

A noter que les entreprises numériques, françaises ou étrangères, sont aussi présentes. Amazon est à la 11ème place, alors que des employés ont évoqué notamment un "environnement très stimulant", d'autres ont toutefois noté "un manque d'effectif". Microsoft décroche la 13ème place. Orange est 15ème et Ubisoft 20ème.