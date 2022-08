Qui fait (vraiment) fortune sur TikTok ?

MoneyTransfers.com a enquêté...

(Boursier.com) — Les influenceurs et influenceuses sur TikTok gagnent de l'argent de différentes manières : En 2021, un programme de financement des créateurs a été lancé, rappelle MoneyTransfers.com qui a réalisé une grande étude sur le sujet... Celui-ci rémunère les créateurs en fonction d'un certain nombre de facteurs comme le nombre de vues générées par leurs vidéos, l'authenticité de ces vues, le niveau d'engagement, et l'adéquation du contenu aux Lignes Directrices Communautaires de la plateforme.

TikTok a lancé ce Fonds aux Créateurs au début de 2021 en investissant plus de 200 millions de dollars "pour donner aux créateurs l'opportunité de transformer leur passion en métier". Les utilisateurs de TikTok doivent cependant résider aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne ou en Italie pour y être éligible... Ils doivent également avoir plus de 18 ans, plus de 10.000 followers, et afficher plus de 100.000 vues de vidéo authentifiées au cours des trente derniers jours.

Mais c'est surtout à travers les sponsoring et les partenariats de marque que les influenceurs TikTok gagnent de l'argent, poursuit MoneyTransfers.com... Pour cela, ils présentent le produit ou le service d'une marque dans leur vidéo contre rémunération.

TikTok ne publie pas officiellement les montants perçus par les créateurs, mais les estimations se situent entre 2 et 4 centimes par 1.000 vues. Ainsi, des TikTokers comme Charli D'Amelio, dont la vidéo la plus regardée a accumulé plus de 110 millions de vues, peuvent donc gagner jusqu'à 4.400 $ en une seule vidéo !

Les influencers TikTok les mieux payés

1er: Charli D'Amelio

Revenus en 2021 : 17,5 M$ / Followers : 133.7 millions

Charli D'Amelio a commencé à publier des vidéos sur TikTok en mai 2019 alors qu'elle n'avait que 15 ans... La star qui danse depuis qu'elle a 3 ans, a rapidement gagné en popularité grâce à ses vidéos de danse, qui ont accumulé plus de 5 millions de followers dès la première semaine d'ouverture de son compte.

Aujourd'hui, à 18 ans, son compte cumule plus de 133,7 millions de followers. Avant cela, elle avait été la première personne à atteindre les 50 millions puis 100 millions de followers sur la plateforme. L'adolescente a gagné plus de 17,5 millions de dollars et a obtenu des sponsorings lucratifs avec Invisalign, Dunkin Donuts, and Hollister, ainsi que sa propre émission de Télé-réalité sur Hulu : The D'Amelio Show.

2ème: Dixie D'Amelio

Revenus en 2021 : 10 M$ / Followers : 56.8 millions

Dixie D'Amelio est la grande soeur de Charli D'Amelio et a rapidement su suivre les traces du succès de cette dernière en lançant son propre compte TikTok... Agée de 20 ans, elle a clairement bénéficié du succès rapide de sa soeur, avant de devenir une influenceuse à succès à part entière. Avec 56,8 millions de followers et des gains s'élevant à plus de 10 millions de dollars, elle a bouclé des partenariats de poids avec des marques de luxe comme Valentino et Puma, et a commencé une carrière de chanteuse...

3ème : Addison Rae

Revenus en 2021 : 8,5 M$ / Followers : 86.2 millions

Addison Rae, à 21 ans, fait partie des premières grands noms de TikTok... Son compte, lancé en juillet 2019 est rapidement devenu l'un des plus suivis de l'app. Rae était, selon Forbes, l'influenceuse TikTok la mieux payée en août 2020, avant d'être dépassée par les soeurs D'Amelio... Elle a gagné 8,5 millions de dollars grâce à son compte de plus de 86,2 millions de followers, signé un partenariat avec American Eagle, assuré le lancement de sa propre marque de cosmétiques, et obtenu le rôle principal dans la version Netflix de He's All That... What else ?

4ème ex aequo : Bella Poarch

Revenus en 2021 : 5 M$ / Followers : 87.5 millions

Bella Poarch a débuté sur TikTok en avril 2020, et en quelques mois seulement, a atteint la célébrité grâce à une vidéo de playback de la diss track “M to the B” devenue virale... La vidéo est encore aujourd'hui la plus regardée de la plateforme avec 699,9 millions de vues et plus de 57 millions de likes. En répétant ce succès avec des vidéos de style similaire, Poarch est désormais l'une des TikTokeuse les mieux payées au monde...

Après son ascension rapide, Poarch se place en quatrième position, ex aequo avec Josh Richards, est partenaire de Prada et Google, possède sa propre ligne de vêtements et pilote une carrière musicale.

4ème ex aequo : Josh Richards

Revenus en 2021 : 5 M$ / Followers : 25.6 millions

Richards a plus de 14 millions de followers sur l'app et a amassé une fortune s'élevant à 5 millions de dollars grâce à des partenariats avec des marques, son podcast, et le groupe de boisson énergétique Ani beverages, dont il est le co-fondateur...

5ème ex aequo: Kris Collins

Kris Collins : 4.75 M$ / Followers : 42.3 millions

Kris Collins a été propulsée sur le devant de la scène avec ses vidéos comiques durant la pandémie de coronavirus... Après la création de son compte en avril 2020, ses sketches solo mettant en scène des personnages très appréciés (tous joués par elle) l'ont rendu rapidement célèbre. Autrefois coiffeuse, la jeune fille de 26 ans a gagné plus de 4,75 millions sur l'app et compte plus de 42,3 millions de fans fidèles. Sa popularité sur la plateforme lui a également permis de conclure des partenariats avec Amazon et Pantene, et de lancer sa carrière d'humoriste...

5ème ex aequo: Avani Gregg

Revenus en 2021 : 4,75 M$ / Followers : 39.4 millions

Partageant la cinquième place avec Kris Collins, Avani Gregg est l'une des premières résidentes de la “Hype House”, une maison sur les collines de Los Angeles pour influenceurs TikTok visant à faciliter leur collaboration et l'augmentation de leur popularité.

Question de genre

Un noter qu'un seul homme est présent dans la liste des stars de TikTok les mieux payées : Josh Richards. Inversement, sur les 7 créateurs YouTube les mieux payées, une seule est une femme : Anastasia Radzinskaya.

Les statistiques indiquent que YouTube compte 46% d'utilisatrices, contre 53% d'utilisateurs. Et les hommes dominent également les autres réseaux sociaux à hauteur de 56,4% sur Twitter, et 50,7% sur Instagram. A l'inverse, TikTok est le seul réseau social d'importance pouvant se vanter d'avoir parmi ses membres plus de femmes que d'hommes : 57% contre 43%.

Jonathan Merry, PDG de MoneyTransfers.com, a commenté : “Toute une génération a grandi avec YouTube... En comparaison TikTok ne fait que commencer. Il sera intéressant de voir si les influenceurs de TikTok parviendront à surpasser la richesse et la célébrité générées par les créateurs de YouTube, surtout lorsque l'on prend en compte la croissance rapide et record que l'app a connu ces dernières années.”