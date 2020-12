Quels sont les secteurs qui recrutent en France malgré la crise ?

Quels sont les secteurs qui recrutent en France malgré la crise ?









Parmi les premiers enseignements, une reprise encourageante des offres d'emplois, et des secteurs qui résistent mieux et présentent de nombreuses opportunités de recrutement...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Meteojob , site de recherche d'emploi du groupe CleverConnect, a analysé l'ensemble des offres d'emploi proposées au 1er décembre 2020 sur sa plateforme : Quels sont les métiers les plus demandés ? Quels sont les secteurs qui recrutent le plus ? Quelles sont les principales tendances et évolutions (au global et par secteur), par rapport à la même période l'année dernière ?

Des chiffres qui ont permis à l'expert du recrutement de dresser une analyse, à date de la dynamique de l'emploi en France, dans ce contexte de reconfinement... Parmi les premiers enseignements, une reprise encourageante des offres d'emplois, et des secteurs qui résistent mieux et présentent de nombreuses opportunités de recrutement...

Des recrutements qui repartent à la hausse (+5%)

Alors que le second confinement était annoncé par certains comme pouvant être fatal à des pans entiers de l'économie française, déjà fragilisée par l'arrêt brutal du printemps, Meteojob constate une tendance à la reprise sur le marché de l'emploi, au 1er décembre 2020...

En effet, par rapport à décembre 2019, en période pré-COVID donc, le nombre total d'offres d'emploi sur meteojob.com (le niveau de recrutement) ressort en hausse de 5% en cette fin d'année.

La santé en forte demande

Pour ce qui concerne la ventilation de ces offres d'emploi par secteur, la santé est, sans surprise, l'un des secteurs les plus en demande de personnel : +470% en un an, en 2ème place du classement. Déjà en tension en 2019, la crise sanitaire a amplifié ses besoins, notamment de profils d'infirmier(e) et d'aide-soignant...

A noter, une augmentation des salaires constatés dans les offres d'emploi, puisque le secteur, par souci d'attractivité, propose désormais des salaires de 1800 euros net minimum pour un aide-soignant, contre 1.600 euros jusqu'ici...

La distribution et le commerce de détail résistent malgré les contraintes

Bien placé dans ce TOP des secteurs qui embauchent, le secteur de la distribution et du commerce de détail semble bien résister (+10%) malgré la fermeture des petits commerces, de nouveau décidée à l'occasion du second confinement...

Le commerce de détail alimentaire, et notamment la grande distribution, ont pu en effet tirer profit du confinement et du succès grandissant des "drives", tandis que le commerce de détail en ligne a déployé le "click & collect", et anticipe une période de fêtes aux forts enjeux commerciaux nécessitant des recrutements importants...