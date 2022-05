Quels sont les quartiers les plus dynamiques des métropoles françaises ?

C'est le quartier du haut de la rue Sainte-Catherine, à Bordeaux, qui arrive en tête, avec 278.000 passages par hectare et par mois.

(Boursier.com) — Quels sont les quartiers les plus dynamiques de France ? Mytraffic, leader européen de l'analyse de données de flux piéton et véhicule a publié avec l'Institut des Hautes Études des Métropoles un palmarès, en mesurant la fréquentation mensuelle dans plus de 80 quartiers commerçants des 21 métropoles françaises (hors Paris), entre janvier et décembre 2021. Pour cela, des données de géolocalisation des applications mobiles ont été récoltées lorsque l'utilisateur (des piétons pour cette étude) avait donné son accord. Pour rendre comparables des quartiers ayant des tailles très différentes, leur fréquentation mensuelle a été rapportée à leur surface.

C'est le quartier du haut de la rue Sainte-Catherine, à Bordeaux, qui arrive en tête de ce classement, avec 278.000 passages par hectare et par mois. Cette zone est suivie par la rue d'Alsace-Lorraine à Toulouse (214.000 passages) et la zone des Cordeliers, sur la presqu'île de Lyon (168.000 passages).

Palmarès des quartiers les plus dynamiques Classement Ville et nom de quartier Densité de fréquentation (passage/hectare/mois) 1 Bordeaux Ste-Catherine Haut 278.000 2 Toulouse Alsace-Lorraine 214.000 3 Lyon Cordeliers 168.000 4 Nice Jean-Médecin Sud 133.000 5 Lille Grand'Place - Rihour 114.000 6 Strasbourg Place d'Austerlitz 111.000 7 Nantes Bouffay 93.000 8 Marseille St-Ferreol 76.000 9 Toulon Centre Ancien 69.000 10 Grenoble Hyper-Centre 68.000

En tête de ce classement, la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, qui relie les emblématiques places de la Comédie et de la Victoire, est réputée pour être l'artère commerciale la plus longue d'Europe. L'étude "s'est focalisée sur une surface de 45.200 m2 au nord de la rue, zone plus particulièrement dédiée aux grandes enseignes internationales", peut-on lire dans un communiqué.

Les secrets d'une réussite

Les secrets de cette zone ? Elle présente "une offre commerciale hyper-dense. Le haut de gamme et les grandes enseignes internationales sont au nord, les commerces indépendants et les petites boutiques au sud. La promenade Sainte-Catherine, centre commercial de centre-ville inauguré en 2005, a encore ajouté au flux et à l'attractivité de la rue", écrivent les auteurs de l'étude.

Classé à l'UNESCO, le centre de Bordeaux a aussi bénéficié de plusieurs projets de requalification, de recyclage du foncier, d'aménagement des espaces publics, de développement économique et de réhabilitation des logements. Par ailleurs, depuis 2017, la LGV Sud Atlantique qui relie Bordeaux à Paris en 2h a fait de la ville une destination touristique à part entière, voire une grande périphérie de la capitale. Conséquences : un afflux de visiteurs et une croissance démographique forte.